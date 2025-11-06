Prognoza ceny roule token (ROUL) (USD)

Sprawdź prognozy cen roule token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ROUL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę roule token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny roule token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny roule token (ROUL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy roule token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003266. Prognoza ceny roule token (ROUL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy roule token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003429. Prognoza ceny roule token (ROUL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ROUL na 2027 rok wyniesie $ 0.003601 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny roule token (ROUL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ROUL na 2028 rok wyniesie $ 0.003781 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny roule token (ROUL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ROUL w 2029 roku wyniesie $ 0.003970 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny roule token (ROUL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ROUL w 2030 roku wyniesie $ 0.004168 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny roule token (ROUL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena roule token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006790. Prognoza ceny roule token (ROUL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena roule token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.011060. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.003266 0.00%

Bieżące statystyki cen roule token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 236.16K$ 236.16K $ 236.16K Podaż w obiegu 72.33M 72.33M 72.33M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ROUL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ROUL ma podaż w obiegu wynoszącą 72.33M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 236.16K. Zobacz na żywo cenę ROUL

Historyczna cena roule token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami roule token, cena roule token wynosi 0.003266USD. Podaż w obiegu roule token (ROUL) wynosi 72.33M ROUL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $236,161 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.86% $ 0 $ 0.003340 $ 0.003265

7 D -19.37% $ -0.000632 $ 0.007504 $ 0.003264

30 Dni -56.70% $ -0.001852 $ 0.007504 $ 0.003264 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin roule token zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.86% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs roule token osiągnął maksimum na poziomie $0.007504 i minimum na poziomie $0.003264 . Zanotowano zmianę ceny o -19.37% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ROUL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana roule token o -56.70% , co odpowiada około $-0.001852 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ROUL.

Jak działa moduł przewidywania ceny roule token (ROUL)? Moduł predykcji ceny roule token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ROUL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania roule token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ROUL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę roule token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ROUL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ROUL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał roule token.

Dlaczego prognoaza ceny ROUL jest ważna?

Prognozy cen ROUL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

