Aktualna cena Rollback to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ROLL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROLL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ROLL

Informacje o cenie ROLL

Czym jest ROLL

Biała księga ROLL

Oficjalna strona internetowa ROLL

Tokenomika ROLL

Prognoza cen ROLL

Logo Rollback

Cena Rollback (ROLL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ROLL do USD:

$0.00064684
$0.00064684
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Rollback (ROLL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:21:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Rollback (ROLL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02976526
$ 0.02976526

$ 0
$ 0

--

--

-25.89%

-25.89%

Aktualna cena Rollback (ROLL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROLL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROLL w historii to $ 0.02976526, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROLL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -25.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rollback (ROLL)

$ 6.47K
$ 6.47K

--
--

$ 6.47K
$ 6.47K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Rollback wynosi $ 6.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROLL w obiegu wynosi 10.00M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.47K.

Historia ceny Rollback (ROLL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Rollback do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Rollback do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Rollback do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Rollback do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-66.46%
60 dni$ 0-92.47%
90 dni$ 0--

Co to jest Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Rollback (w USD)

Jaka będzie wartość Rollback (ROLL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Rollback (ROLL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Rollback.

Sprawdź teraz prognozę ceny Rollback!

ROLL na lokalne waluty

Tokenomika Rollback (ROLL)

Zrozumienie tokenomiki Rollback (ROLL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ROLLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Rollback (ROLL)

Jaka jest dziś wartość Rollback (ROLL)?
Aktualna cena ROLL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ROLL do USD?
Aktualna cena ROLL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Rollback?
Kapitalizacja rynkowa dla ROLL wynosi $ 6.47K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ROLL w obiegu?
W obiegu ROLL znajduje się 10.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ROLL?
ROLL osiąga ATH w wysokości 0.02976526 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ROLL?
ROLL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ROLL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ROLL wynosi -- USD.
Czy w tym roku ROLL pójdzie wyżej?
ROLL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ROLL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:21:39 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Rollback (ROLL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,359.47

$3,390.44

$159.31

$1.0000

$1,478.00

$103,359.47

$3,390.44

$2.3286

$159.31

$1.0827

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.019001

$0.0000000991

$0.2157

$0.000006069

$0.24773

