Informacje o cenie Rollback (ROLL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02976526$ 0.02976526 $ 0.02976526 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -25.89% Zmiana ceny (7D) -25.89%

Aktualna cena Rollback (ROLL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROLL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROLL w historii to $ 0.02976526, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROLL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -25.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rollback (ROLL)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Podaż w obiegu 10.00M 10.00M 10.00M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Rollback wynosi $ 6.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROLL w obiegu wynosi 10.00M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.47K.