Informacje o cenie Robora (RBR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01149159 $ 0.01149159 $ 0.01149159 Minimum 24h $ 0.01273847 $ 0.01273847 $ 0.01273847 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01149159$ 0.01149159 $ 0.01149159 Maksimum 24h $ 0.01273847$ 0.01273847 $ 0.01273847 Historyczne maksimum $ 0.210107$ 0.210107 $ 0.210107 Najniższa cena $ 0.0093672$ 0.0093672 $ 0.0093672 Zmiana ceny (1H) +0.36% Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) -52.01% Zmiana ceny (7D) -52.01%

Aktualna cena Robora (RBR) wynosi $0.01200939. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RBR wahał się między $ 0.01149159 a $ 0.01273847, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RBR w historii to $ 0.210107, a najniższy to $ 0.0093672.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RBR zmieniły się o +0.36% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -52.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Robora (RBR)

Kapitalizacja rynkowa $ 817.31K$ 817.31K $ 817.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Podaż w obiegu 68.01M 68.01M 68.01M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Robora wynosi $ 817.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RBR w obiegu wynosi 68.01M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.20M.