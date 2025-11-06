GiełdaDEX+
Aktualna cena Robora to 0.01200939 USD. Śledź aktualizacje cen RBR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RBR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RBR

Informacje o cenie RBR

Czym jest RBR

Biała księga RBR

Oficjalna strona internetowa RBR

Tokenomika RBR

Prognoza cen RBR

Logo Robora

Cena Robora (RBR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RBR do USD:

$0.01200939
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Robora (RBR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:09:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Robora (RBR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01149159
Minimum 24h
$ 0.01273847
Maksimum 24h

$ 0.01149159
$ 0.01273847
$ 0.210107
$ 0.0093672
+0.36%

-0.00%

-52.01%

-52.01%

Aktualna cena Robora (RBR) wynosi $0.01200939. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RBR wahał się między $ 0.01149159 a $ 0.01273847, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RBR w historii to $ 0.210107, a najniższy to $ 0.0093672.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RBR zmieniły się o +0.36% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -52.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Robora (RBR)

$ 817.31K
--
$ 1.20M
68.01M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Robora wynosi $ 817.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RBR w obiegu wynosi 68.01M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.20M.

Historia ceny Robora (RBR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Robora do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Robora do USD wyniosła $ -0.0104657306.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Robora do USD wyniosła $ -0.0084431403.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Robora do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.00%
30 Dni$ -0.0104657306-87.14%
60 dni$ -0.0084431403-70.30%
90 dni$ 0--

Co to jest Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Robora (w USD)

Jaka będzie wartość Robora (RBR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Robora (RBR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Robora.

Sprawdź teraz prognozę ceny Robora!

RBR na lokalne waluty

Tokenomika Robora (RBR)

Zrozumienie tokenomiki Robora (RBR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RBRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Robora (RBR)

Jaka jest dziś wartość Robora (RBR)?
Aktualna cena RBR w USD wynosi 0.01200939USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RBR do USD?
Aktualna cena RBR w USD wynosi $ 0.01200939. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Robora?
Kapitalizacja rynkowa dla RBR wynosi $ 817.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RBR w obiegu?
W obiegu RBR znajduje się 68.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RBR?
RBR osiąga ATH w wysokości 0.210107 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RBR?
RBR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0093672 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RBR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RBR wynosi -- USD.
Czy w tym roku RBR pójdzie wyżej?
RBR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RBR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Robora (RBR)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

