Informacje o cenie Ripplebids (XRPB-SOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) -0.98% Zmiana ceny (7D) -17.00% Zmiana ceny (7D) -17.00%

Aktualna cena Ripplebids (XRPB-SOL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XRPB-SOL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XRPB-SOL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XRPB-SOL zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -0.98% w ciągu 24 godzin i o -17.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ripplebids (XRPB-SOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Podaż w obiegu 999.80M 999.80M 999.80M Całkowita podaż 999,804,921.249606 999,804,921.249606 999,804,921.249606

Obecna kapitalizacja rynkowa Ripplebids wynosi $ 5.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XRPB-SOL w obiegu wynosi 999.80M, przy całkowitej podaży 999804921.249606. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.35K.