Aktualna cena Ripplebids to 0 USD. Śledź aktualizacje cen XRPB-SOL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XRPB-SOL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XRPB-SOL

Informacje o cenie XRPB-SOL

Czym jest XRPB-SOL

Biała księga XRPB-SOL

Oficjalna strona internetowa XRPB-SOL

Tokenomika XRPB-SOL

Prognoza cen XRPB-SOL

Logo Ripplebids

Cena Ripplebids (XRPB-SOL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XRPB-SOL do USD:

--
----
-0.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Ripplebids (XRPB-SOL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:20:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Ripplebids (XRPB-SOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-0.98%

-17.00%

-17.00%

Aktualna cena Ripplebids (XRPB-SOL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XRPB-SOL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XRPB-SOL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XRPB-SOL zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -0.98% w ciągu 24 godzin i o -17.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ripplebids (XRPB-SOL)

$ 5.35K
$ 5.35K$ 5.35K

--
----

$ 5.35K
$ 5.35K$ 5.35K

999.80M
999.80M 999.80M

999,804,921.249606
999,804,921.249606 999,804,921.249606

Obecna kapitalizacja rynkowa Ripplebids wynosi $ 5.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XRPB-SOL w obiegu wynosi 999.80M, przy całkowitej podaży 999804921.249606. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.35K.

Historia ceny Ripplebids (XRPB-SOL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ripplebids do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ripplebids do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ripplebids do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ripplebids do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.98%
30 Dni$ 0-79.45%
60 dni$ 0-73.58%
90 dni$ 0--

Co to jest Ripplebids (XRPB-SOL)

RippleBids (XRPB) is a cross-chain ecommerce and auction marketplace where users can buy, sell, and trade real-world and digital assets. Built for speed and affordability, RippleBids integrates with the Solana blockchain and supports Phantom Wallet, enabling fast, low-cost transactions and easy wallet-based access. The platform charges only 1.5%–3.5% in seller fees, far lower than marketplaces like Amazon, eBay, or Etsy. XRPB powers listings, rewards, and premium seller tools across Solana, XRPL, and XRPL EVM.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Ripplebids (XRPB-SOL)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Ripplebids (w USD)

Jaka będzie wartość Ripplebids (XRPB-SOL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ripplebids (XRPB-SOL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ripplebids.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ripplebids!

XRPB-SOL na lokalne waluty

Tokenomika Ripplebids (XRPB-SOL)

Zrozumienie tokenomiki Ripplebids (XRPB-SOL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XRPB-SOLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ripplebids (XRPB-SOL)

Jaka jest dziś wartość Ripplebids (XRPB-SOL)?
Aktualna cena XRPB-SOL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XRPB-SOL do USD?
Aktualna cena XRPB-SOL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ripplebids?
Kapitalizacja rynkowa dla XRPB-SOL wynosi $ 5.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XRPB-SOL w obiegu?
W obiegu XRPB-SOL znajduje się 999.80M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XRPB-SOL?
XRPB-SOL osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XRPB-SOL?
XRPB-SOL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XRPB-SOL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XRPB-SOL wynosi -- USD.
Czy w tym roku XRPB-SOL pójdzie wyżej?
XRPB-SOL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XRPB-SOL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:20:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Ripplebids (XRPB-SOL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

