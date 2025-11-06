Informacje o cenie Ringfence (RING) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00104108 $ 0.00104108 $ 0.00104108 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00104108$ 0.00104108 $ 0.00104108 Historyczne maksimum $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.19% Zmiana ceny (1D) +6.22% Zmiana ceny (7D) -37.93% Zmiana ceny (7D) -37.93%

Aktualna cena Ringfence (RING) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RING wahał się między $ 0 a $ 0.00104108, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RING w historii to $ 0.00631812, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RING zmieniły się o -0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +6.22% w ciągu 24 godzin i o -37.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ringfence (RING)

Kapitalizacja rynkowa $ 48.78K$ 48.78K $ 48.78K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 949.95K$ 949.95K $ 949.95K Podaż w obiegu 51.35M 51.35M 51.35M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ringfence wynosi $ 48.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RING w obiegu wynosi 51.35M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 949.95K.