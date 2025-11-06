GiełdaDEX+
Aktualna cena Ribbit on Base to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RIBBIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RIBBIT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Ribbit on Base to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RIBBIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RIBBIT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RIBBIT

Informacje o cenie RIBBIT

Czym jest RIBBIT

Oficjalna strona internetowa RIBBIT

Tokenomika RIBBIT

Prognoza cen RIBBIT

Logo Ribbit on Base

Cena Ribbit on Base (RIBBIT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RIBBIT do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Ribbit on Base (RIBBIT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:20:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Ribbit on Base (RIBBIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Ribbit on Base (RIBBIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIBBIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIBBIT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIBBIT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ribbit on Base (RIBBIT)

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

--
----

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ribbit on Base wynosi $ 19.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIBBIT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.36K.

Historia ceny Ribbit on Base (RIBBIT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ribbit on Base do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ribbit on Base do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ribbit on Base do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ribbit on Base do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 00.00%
90 dni$ 0--

Co to jest Ribbit on Base (RIBBIT)

Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.

If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕

But beneath the memes lies a deeper heartbeat.

Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.

This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Ribbit on Base (RIBBIT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Ribbit on Base (w USD)

Jaka będzie wartość Ribbit on Base (RIBBIT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ribbit on Base (RIBBIT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ribbit on Base.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ribbit on Base!

RIBBIT na lokalne waluty

Tokenomika Ribbit on Base (RIBBIT)

Zrozumienie tokenomiki Ribbit on Base (RIBBIT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RIBBITjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ribbit on Base (RIBBIT)

Jaka jest dziś wartość Ribbit on Base (RIBBIT)?
Aktualna cena RIBBIT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RIBBIT do USD?
Aktualna cena RIBBIT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ribbit on Base?
Kapitalizacja rynkowa dla RIBBIT wynosi $ 19.36K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RIBBIT w obiegu?
W obiegu RIBBIT znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RIBBIT?
RIBBIT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RIBBIT?
RIBBIT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RIBBIT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RIBBIT wynosi -- USD.
Czy w tym roku RIBBIT pójdzie wyżej?
RIBBIT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RIBBIT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Ribbit on Base (RIBBIT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

