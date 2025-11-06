GiełdaDEX+
Aktualna cena Rhetor to 0.01326025 USD. Śledź aktualizacje cen RT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RT łatwo w MEXC już teraz.

Logo Rhetor

Cena Rhetor (RT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RT do USD:

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Rhetor (RT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:08:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Rhetor (RT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

Aktualna cena Rhetor (RT) wynosi $0.01326025. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RT wahał się między $ 0.01003898 a $ 0.01329536, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RT w historii to $ 0.02402558, a najniższy to $ 0.00825541.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RT zmieniły się o +0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +29.21% w ciągu 24 godzin i o +19.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rhetor (RT)

Obecna kapitalizacja rynkowa Rhetor wynosi $ 13.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RT w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999501.125052. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.26M.

Historia ceny Rhetor (RT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Rhetor do USD wyniosła $ +0.00299778.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Rhetor do USD wyniosła $ -0.0038494837.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Rhetor do USD wyniosła $ -0.0000203040.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Rhetor do USD wyniosła $ +0.000927388375661897.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00299778+29.21%
30 Dni$ -0.0038494837-29.03%
60 dni$ -0.0000203040-0.15%
90 dni$ +0.000927388375661897+7.52%

Co to jest Rhetor (RT)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Rhetor (RT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Rhetor (w USD)

Jaka będzie wartość Rhetor (RT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Rhetor (RT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Rhetor.

Sprawdź teraz prognozę ceny Rhetor!

RT na lokalne waluty

Tokenomika Rhetor (RT)

Zrozumienie tokenomiki Rhetor (RT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Rhetor (RT)

Jaka jest dziś wartość Rhetor (RT)?
Aktualna cena RT w USD wynosi 0.01326025USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RT do USD?
Aktualna cena RT w USD wynosi $ 0.01326025. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Rhetor?
Kapitalizacja rynkowa dla RT wynosi $ 13.26M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RT w obiegu?
W obiegu RT znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RT?
RT osiąga ATH w wysokości 0.02402558 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RT?
RT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00825541 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RT wynosi -- USD.
Czy w tym roku RT pójdzie wyżej?
RT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Rhetor (RT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

