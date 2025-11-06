Informacje o cenie Rhetor (RT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01003898 $ 0.01003898 $ 0.01003898 Minimum 24h $ 0.01329536 $ 0.01329536 $ 0.01329536 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01003898$ 0.01003898 $ 0.01003898 Maksimum 24h $ 0.01329536$ 0.01329536 $ 0.01329536 Historyczne maksimum $ 0.02402558$ 0.02402558 $ 0.02402558 Najniższa cena $ 0.00825541$ 0.00825541 $ 0.00825541 Zmiana ceny (1H) +0.17% Zmiana ceny (1D) +29.21% Zmiana ceny (7D) +19.50% Zmiana ceny (7D) +19.50%

Aktualna cena Rhetor (RT) wynosi $0.01326025. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RT wahał się między $ 0.01003898 a $ 0.01329536, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RT w historii to $ 0.02402558, a najniższy to $ 0.00825541.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RT zmieniły się o +0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +29.21% w ciągu 24 godzin i o +19.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rhetor (RT)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.26M$ 13.26M $ 13.26M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.26M$ 13.26M $ 13.26M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

Obecna kapitalizacja rynkowa Rhetor wynosi $ 13.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RT w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999501.125052. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.26M.