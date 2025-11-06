Prognoza ceny Rhetor (RT) (USD)

Sprawdź prognozy cen Rhetor na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość RT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Rhetor
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Rhetor
0.00%
USD
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:56:43 (UTC+8)

Prognoza ceny Rhetor na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Rhetor (RT) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Rhetor może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.012924.

Prognoza ceny Rhetor (RT) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Rhetor może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.013571.

Prognoza ceny Rhetor (RT) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RT na 2027 rok wyniesie $ 0.014249 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Rhetor (RT) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RT na 2028 rok wyniesie $ 0.014962 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Rhetor (RT) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RT w 2029 roku wyniesie $ 0.015710 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Rhetor (RT) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RT w 2030 roku wyniesie $ 0.016495 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Rhetor (RT) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Rhetor może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.026870.

Prognoza ceny Rhetor (RT) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Rhetor może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.043768.

  • 2025
    $ 0.012924
    0.00%
  • 2026
    $ 0.013571
    5.00%
  • 2027
    $ 0.014249
    10.25%
  • 2028
    $ 0.014962
    15.76%
  • 2029
    $ 0.015710
    21.55%
  • 2030
    $ 0.016495
    27.63%
  • 2031
    $ 0.017320
    34.01%
  • 2032
    $ 0.018186
    40.71%
  • 2033
    $ 0.019096
    47.75%
  • 2034
    $ 0.020050
    55.13%
  • 2035
    $ 0.021053
    62.89%
  • 2036
    $ 0.022106
    71.03%
  • 2037
    $ 0.023211
    79.59%
  • 2038
    $ 0.024371
    88.56%
  • 2039
    $ 0.025590
    97.99%
  • 2040
    $ 0.026870
    107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny Rhetor na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.012924
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.012926
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.012937
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.012978
    0.41%
Prognoza ceny Rhetor (RT) na dziś

Przewidywana cena dla RT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.012924. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Rhetor (RT) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny RT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.012926. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Rhetor (RT) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla RT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.012937. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Rhetor (RT) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena RT wynosi $0.012978. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Rhetor

--

$ 12.94M
$ 12.94M$ 12.94M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

--

Najnowsza cena RT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto RT ma podaż w obiegu wynoszącą 1000.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 12.94M.

Historyczna cena Rhetor

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Rhetor, cena Rhetor wynosi 0.012924USD. Podaż w obiegu Rhetor (RT) wynosi 1000.00M RT, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $12,937,065.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    25.96%
    $ 0.002663
    $ 0.013428
    $ 0.010192
  • 7 D
    24.54%
    $ 0.003172
    $ 0.018393
    $ 0.008475
  • 30 Dni
    -29.55%
    $ -0.003820
    $ 0.018393
    $ 0.008475
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Rhetor zanotował zmianę ceny o $0.002663, co stanowi 25.96% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Rhetor osiągnął maksimum na poziomie $0.018393 i minimum na poziomie $0.008475. Zanotowano zmianę ceny o 24.54%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał RT do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Rhetor o -29.55%, co odpowiada około $-0.003820 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny RT.

Jak działa moduł przewidywania ceny Rhetor (RT)?

Moduł predykcji ceny Rhetor to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu RT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Rhetor na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów RT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Rhetor. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość RT.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę RT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Rhetor.

Dlaczego prognoaza ceny RT jest ważna?

Prognozy cen RT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w RT?
Według Twoich prognoz RT osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny RT na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Rhetor (RT), przewidywana cena RT osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 RT w 2026 roku?
Cena 1 Rhetor (RT) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz RT wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena RT w 2027 roku?
Rhetor (RT) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RT do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa RT w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Rhetor (RT) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa RT w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Rhetor (RT) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 RT w 2030 roku?
Cena 1 Rhetor (RT) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz RT wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny RT na 2040 rok?
Rhetor (RT) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RT do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.