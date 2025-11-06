Informacje o cenie Restaking Vault ETH (RSTETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,963.75 $ 3,963.75 $ 3,963.75 Minimum 24h $ 4,204.59 $ 4,204.59 $ 4,204.59 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,963.75$ 3,963.75 $ 3,963.75 Maksimum 24h $ 4,204.59$ 4,204.59 $ 4,204.59 Historyczne maksimum $ 6,262.2$ 6,262.2 $ 6,262.2 Najniższa cena $ 3,860.12$ 3,860.12 $ 3,860.12 Zmiana ceny (1H) +0.39% Zmiana ceny (1D) +2.84% Zmiana ceny (7D) -12.90% Zmiana ceny (7D) -12.90%

Aktualna cena Restaking Vault ETH (RSTETH) wynosi $4,164.48. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RSTETH wahał się między $ 3,963.75 a $ 4,204.59, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RSTETH w historii to $ 6,262.2, a najniższy to $ 3,860.12.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RSTETH zmieniły się o +0.39% w ciągu ostatniej godziny, o +2.84% w ciągu 24 godzin i o -12.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Restaking Vault ETH (RSTETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 118.33M$ 118.33M $ 118.33M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 118.33M$ 118.33M $ 118.33M Podaż w obiegu 28.41K 28.41K 28.41K Całkowita podaż 28,413.26725470313 28,413.26725470313 28,413.26725470313

Obecna kapitalizacja rynkowa Restaking Vault ETH wynosi $ 118.33M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RSTETH w obiegu wynosi 28.41K, przy całkowitej podaży 28413.26725470313. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 118.33M.