Aktualna cena Ratecoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RATE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RATE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Ratecoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RATE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RATE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RATE

Informacje o cenie RATE

Czym jest RATE

Biała księga RATE

Oficjalna strona internetowa RATE

Tokenomika RATE

Prognoza cen RATE

Logo Ratecoin

Cena Ratecoin (RATE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RATE do USD:

--
----
-18.70%1D
mexc
USD
Ratecoin (RATE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:18:02 (UTC+8)

Informacje o cenie Ratecoin (RATE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-18.72%

-46.94%

-46.94%

Aktualna cena Ratecoin (RATE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RATE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RATE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RATE zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -18.72% w ciągu 24 godzin i o -46.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ratecoin (RATE)

$ 78.64K
$ 78.64K$ 78.64K

--
----

$ 78.64K
$ 78.64K$ 78.64K

966.52M
966.52M 966.52M

966,517,002.764641
966,517,002.764641 966,517,002.764641

Obecna kapitalizacja rynkowa Ratecoin wynosi $ 78.64K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RATE w obiegu wynosi 966.52M, przy całkowitej podaży 966517002.764641. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 78.64K.

Historia ceny Ratecoin (RATE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ratecoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ratecoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ratecoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ratecoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-18.72%
30 Dni$ 0-64.59%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Ratecoin (RATE)

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements.

RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan.

The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Ratecoin (w USD)

Jaka będzie wartość Ratecoin (RATE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ratecoin (RATE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ratecoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ratecoin!

RATE na lokalne waluty

Tokenomika Ratecoin (RATE)

Zrozumienie tokenomiki Ratecoin (RATE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RATEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ratecoin (RATE)

Jaka jest dziś wartość Ratecoin (RATE)?
Aktualna cena RATE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RATE do USD?
Aktualna cena RATE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ratecoin?
Kapitalizacja rynkowa dla RATE wynosi $ 78.64K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RATE w obiegu?
W obiegu RATE znajduje się 966.52M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RATE?
RATE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RATE?
RATE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RATE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RATE wynosi -- USD.
Czy w tym roku RATE pójdzie wyżej?
RATE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RATE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Ratecoin (RATE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

