Informacje o cenie Ratecoin (RATE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.12% Zmiana ceny (1D) -18.72% Zmiana ceny (7D) -46.94% Zmiana ceny (7D) -46.94%

Aktualna cena Ratecoin (RATE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RATE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RATE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RATE zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -18.72% w ciągu 24 godzin i o -46.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ratecoin (RATE)

Kapitalizacja rynkowa $ 78.64K$ 78.64K $ 78.64K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 78.64K$ 78.64K $ 78.64K Podaż w obiegu 966.52M 966.52M 966.52M Całkowita podaż 966,517,002.764641 966,517,002.764641 966,517,002.764641

Obecna kapitalizacja rynkowa Ratecoin wynosi $ 78.64K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RATE w obiegu wynosi 966.52M, przy całkowitej podaży 966517002.764641. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 78.64K.