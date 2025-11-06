Informacje o cenie RAGE GUY (RAGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00102903 $ 0.00102903 $ 0.00102903 Minimum 24h $ 0.0013342 $ 0.0013342 $ 0.0013342 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00102903$ 0.00102903 $ 0.00102903 Maksimum 24h $ 0.0013342$ 0.0013342 $ 0.0013342 Historyczne maksimum $ 0.00592337$ 0.00592337 $ 0.00592337 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.38% Zmiana ceny (1D) +19.53% Zmiana ceny (7D) -39.60% Zmiana ceny (7D) -39.60%

Aktualna cena RAGE GUY (RAGE) wynosi $0.00124737. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RAGE wahał się między $ 0.00102903 a $ 0.0013342, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RAGE w historii to $ 0.00592337, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RAGE zmieniły się o -0.38% w ciągu ostatniej godziny, o +19.53% w ciągu 24 godzin i o -39.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RAGE GUY (RAGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Podaż w obiegu 984.02M 984.02M 984.02M Całkowita podaż 984,023,750.997486 984,023,750.997486 984,023,750.997486

Obecna kapitalizacja rynkowa RAGE GUY wynosi $ 1.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RAGE w obiegu wynosi 984.02M, przy całkowitej podaży 984023750.997486. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.23M.