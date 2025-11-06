GiełdaDEX+
Aktualna cena RAGE GUY to 0.00124737 USD. Śledź aktualizacje cen RAGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RAGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RAGE

Informacje o cenie RAGE

Czym jest RAGE

Oficjalna strona internetowa RAGE

Tokenomika RAGE

Prognoza cen RAGE

Cena RAGE GUY (RAGE)

Aktualna cena 1 RAGE do USD:

$0.00124737
+19.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
RAGE GUY (RAGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:07:00 (UTC+8)

Informacje o cenie RAGE GUY (RAGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00102903
Minimum 24h
$ 0.0013342
Maksimum 24h

$ 0.00102903
$ 0.0013342
$ 0.00592337
$ 0
-0.38%

+19.53%

-39.60%

-39.60%

Aktualna cena RAGE GUY (RAGE) wynosi $0.00124737. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RAGE wahał się między $ 0.00102903 a $ 0.0013342, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RAGE w historii to $ 0.00592337, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RAGE zmieniły się o -0.38% w ciągu ostatniej godziny, o +19.53% w ciągu 24 godzin i o -39.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RAGE GUY (RAGE)

$ 1.23M
--
$ 1.23M
984.02M
984,023,750.997486
Obecna kapitalizacja rynkowa RAGE GUY wynosi $ 1.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RAGE w obiegu wynosi 984.02M, przy całkowitej podaży 984023750.997486. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.23M.

Historia ceny RAGE GUY (RAGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny RAGE GUY do USD wyniosła $ +0.00020377.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny RAGE GUY do USD wyniosła $ -0.0004994679.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny RAGE GUY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny RAGE GUY do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00020377+19.53%
30 Dni$ -0.0004994679-40.04%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest RAGE GUY (RAGE)

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla RAGE GUY (RAGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny RAGE GUY (w USD)

Jaka będzie wartość RAGE GUY (RAGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w RAGE GUY (RAGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla RAGE GUY.

Sprawdź teraz prognozę ceny RAGE GUY!

Tokenomika RAGE GUY (RAGE)

Zrozumienie tokenomiki RAGE GUY (RAGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RAGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące RAGE GUY (RAGE)

Jaka jest dziś wartość RAGE GUY (RAGE)?
Aktualna cena RAGE w USD wynosi 0.00124737USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RAGE do USD?
Aktualna cena RAGE w USD wynosi $ 0.00124737. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa RAGE GUY?
Kapitalizacja rynkowa dla RAGE wynosi $ 1.23M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RAGE w obiegu?
W obiegu RAGE znajduje się 984.02M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RAGE?
RAGE osiąga ATH w wysokości 0.00592337 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RAGE?
RAGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RAGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RAGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku RAGE pójdzie wyżej?
RAGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RAGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

