Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę RAGE GUY % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny RAGE GUY na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny RAGE GUY (RAGE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy RAGE GUY może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001066. Prognoza ceny RAGE GUY (RAGE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy RAGE GUY może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001119. Prognoza ceny RAGE GUY (RAGE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RAGE na 2027 rok wyniesie $ 0.001175 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny RAGE GUY (RAGE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RAGE na 2028 rok wyniesie $ 0.001234 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny RAGE GUY (RAGE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RAGE w 2029 roku wyniesie $ 0.001296 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny RAGE GUY (RAGE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RAGE w 2030 roku wyniesie $ 0.001361 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny RAGE GUY (RAGE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena RAGE GUY może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002217. Prognoza ceny RAGE GUY (RAGE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena RAGE GUY może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003611. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.001066 0.00%

Bieżące statystyki cen RAGE GUY Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Podaż w obiegu 984.02M 984.02M 984.02M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena RAGE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto RAGE ma podaż w obiegu wynoszącą 984.02M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.05M. Zobacz na żywo cenę RAGE

Historyczna cena RAGE GUY Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami RAGE GUY, cena RAGE GUY wynosi 0.001066USD. Podaż w obiegu RAGE GUY (RAGE) wynosi 984.02M RAGE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,049,512 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -6.07% $ 0 $ 0.001334 $ 0.001037

7 D -45.45% $ -0.000484 $ 0.002009 $ 0.000950

30 Dni -47.50% $ -0.000506 $ 0.002009 $ 0.000950 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin RAGE GUY zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -6.07% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs RAGE GUY osiągnął maksimum na poziomie $0.002009 i minimum na poziomie $0.000950 . Zanotowano zmianę ceny o -45.45% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał RAGE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana RAGE GUY o -47.50% , co odpowiada około $-0.000506 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny RAGE.

Jak działa moduł przewidywania ceny RAGE GUY (RAGE)? Moduł predykcji ceny RAGE GUY to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu RAGE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania RAGE GUY na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów RAGE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę RAGE GUY. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość RAGE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę RAGE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał RAGE GUY.

Dlaczego prognoaza ceny RAGE jest ważna?

Prognozy cen RAGE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w RAGE? Według Twoich prognoz RAGE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny RAGE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny RAGE GUY (RAGE), przewidywana cena RAGE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 RAGE w 2026 roku? Cena 1 RAGE GUY (RAGE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz RAGE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena RAGE w 2027 roku? RAGE GUY (RAGE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RAGE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RAGE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, RAGE GUY (RAGE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RAGE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, RAGE GUY (RAGE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 RAGE w 2030 roku? Cena 1 RAGE GUY (RAGE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz RAGE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny RAGE na 2040 rok? RAGE GUY (RAGE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RAGE do 2040 roku.