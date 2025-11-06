GiełdaDEX+
Aktualna cena RAGE COIN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RAGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RAGE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena RAGE COIN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RAGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RAGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RAGE

Informacje o cenie RAGE

Czym jest RAGE

Oficjalna strona internetowa RAGE

Tokenomika RAGE

Prognoza cen RAGE

Cena RAGE COIN (RAGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RAGE do USD:

--
----
+47.30%1D
mexc
USD
RAGE COIN (RAGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:17:31 (UTC+8)

Informacje o cenie RAGE COIN (RAGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

+47.35%

+33.35%

+33.35%

Aktualna cena RAGE COIN (RAGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RAGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RAGE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RAGE zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +47.35% w ciągu 24 godzin i o +33.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RAGE COIN (RAGE)

$ 21.29K
$ 21.29K$ 21.29K

--
----

$ 21.29K
$ 21.29K$ 21.29K

944.89M
944.89M 944.89M

944,889,192.452086
944,889,192.452086 944,889,192.452086

Obecna kapitalizacja rynkowa RAGE COIN wynosi $ 21.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RAGE w obiegu wynosi 944.89M, przy całkowitej podaży 944889192.452086. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.29K.

Historia ceny RAGE COIN (RAGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny RAGE COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny RAGE COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny RAGE COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny RAGE COIN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+47.35%
30 Dni$ 0-53.16%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest RAGE COIN (RAGE)

RAGE COIN is a community-driven memecoin built on Solana, created to commemorate the classic Rage Guy meme that defined a generation of early internet humor. Known for its raw and expressive style, the Rage Guy meme became one of the most recognizable faces of online culture. RAGE COIN preserves that legacy in a blockchain format, highlighting the importance of memes as shared cultural artifacts while leveraging Solana’s fast transactions and low fees to make participation accessible to all.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla RAGE COIN (RAGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny RAGE COIN (w USD)

Jaka będzie wartość RAGE COIN (RAGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w RAGE COIN (RAGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla RAGE COIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny RAGE COIN!

RAGE na lokalne waluty

Tokenomika RAGE COIN (RAGE)

Zrozumienie tokenomiki RAGE COIN (RAGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RAGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące RAGE COIN (RAGE)

Jaka jest dziś wartość RAGE COIN (RAGE)?
Aktualna cena RAGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RAGE do USD?
Aktualna cena RAGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa RAGE COIN?
Kapitalizacja rynkowa dla RAGE wynosi $ 21.29K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RAGE w obiegu?
W obiegu RAGE znajduje się 944.89M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RAGE?
RAGE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RAGE?
RAGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RAGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RAGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku RAGE pójdzie wyżej?
RAGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RAGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe RAGE COIN (RAGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

