Informacje o cenie Queen Kitty (QKITTY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0.00113352 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.09% Zmiana ceny (1D) -0.88% Zmiana ceny (7D) -40.95%

Aktualna cena Queen Kitty (QKITTY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QKITTY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QKITTY w historii to $ 0.00113352, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QKITTY zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o -0.88% w ciągu 24 godzin i o -40.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Queen Kitty (QKITTY)

Kapitalizacja rynkowa $ 477.82K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 477.82K Podaż w obiegu 995.53M Całkowita podaż 995,531,530.5957489

Obecna kapitalizacja rynkowa Queen Kitty wynosi $ 477.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QKITTY w obiegu wynosi 995.53M, przy całkowitej podaży 995531530.5957489. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 477.82K.