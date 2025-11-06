GiełdaDEX+
$0.000475
$0.000475$0.000475
-1.50%1D
mexc
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:06:45 (UTC+8)

Aktualna cena Queen Kitty (QKITTY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QKITTY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QKITTY w historii to $ 0.00113352, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QKITTY zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o -0.88% w ciągu 24 godzin i o -40.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Obecna kapitalizacja rynkowa Queen Kitty wynosi $ 477.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QKITTY w obiegu wynosi 995.53M, przy całkowitej podaży 995531530.5957489. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 477.82K.

Historia ceny Queen Kitty (QKITTY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Queen Kitty do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Queen Kitty do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Queen Kitty do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Queen Kitty do USD wyniosła $ 0.

Dzisiaj$ 0-0.88%
30 Dni$ 0+20.61%
60 dni$ 0-21.94%
90 dni$ 0--

Co to jest Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Queen Kitty (w USD)

Jaka będzie wartość Queen Kitty (QKITTY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Queen Kitty (QKITTY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Queen Kitty.

Sprawdź teraz prognozę ceny Queen Kitty!

Tokenomika Queen Kitty (QKITTY)

Zrozumienie tokenomiki Queen Kitty (QKITTY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QKITTYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Queen Kitty (QKITTY)

Jaka jest dziś wartość Queen Kitty (QKITTY)?
Aktualna cena QKITTY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QKITTY do USD?
Aktualna cena QKITTY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Queen Kitty?
Kapitalizacja rynkowa dla QKITTY wynosi $ 477.82K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QKITTY w obiegu?
W obiegu QKITTY znajduje się 995.53M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QKITTY?
QKITTY osiąga ATH w wysokości 0.00113352 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QKITTY?
QKITTY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QKITTY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QKITTY wynosi -- USD.
Czy w tym roku QKITTY pójdzie wyżej?
QKITTY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QKITTY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:06:45 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

