Cena Qoryn (QOR)
--
+2.56%
-18.97%
-18.97%
Aktualna cena Qoryn (QOR) wynosi $0.00000511. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QOR wahał się między $ 0.00000497 a $ 0.00000518, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QOR w historii to $ 0.0000487, a najniższy to $ 0.00000497.
Pod względem krótkoterminowych wyniki QOR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.56% w ciągu 24 godzin i o -18.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Qoryn wynosi $ 5.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QOR w obiegu wynosi 999.43M, przy całkowitej podaży 999429848.412867. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.11K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Qoryn do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Qoryn do USD wyniosła $ -0.0000026445.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Qoryn do USD wyniosła $ -0.0000025065.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Qoryn do USD wyniosła $ -0.000009819236636749177.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+2.56%
|30 Dni
|$ -0.0000026445
|-51.75%
|60 dni
|$ -0.0000025065
|-49.05%
|90 dni
|$ -0.000009819236636749177
|-65.77%
Qoryn is a decentralized deployment field for AI systems. Instead of relying on centralized clouds, models are packaged into containers and dispatched across an encrypted mesh of runtime nodes. These nodes scale on their own, monitor activity, and execute inference with under 100ms latency. No DevOps. No dashboards. No cloud servers.
You write the model and define the runtime. Qoryn takes care of everything else, including containerization, gRPC or REST endpoints, edge distribution, and real-time tracing. Deployments happen through a simple CLI. The mesh picks up the logic, signs it, and runs it on demand.
Qoryn is built for bots, inference pipelines, and onchain AI. It removes infrastructure friction and allows models to run anywhere without asking permission. No tracking. No lock-in. Just results.
