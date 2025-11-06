GiełdaDEX+
Aktualna cena Qoryn to 0.00000511 USD. Śledź aktualizacje cen QOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QOR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o QOR

Informacje o cenie QOR

Czym jest QOR

Oficjalna strona internetowa QOR

Tokenomika QOR

Prognoza cen QOR

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Qoryn

Cena Qoryn (QOR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 QOR do USD:

--
----
+2.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Qoryn (QOR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:16:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Qoryn (QOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000497
$ 0.00000497
Minimum 24h
$ 0.00000518
$ 0.00000518
Maksimum 24h

$ 0.00000497
$ 0.00000497

$ 0.00000518
$ 0.00000518

$ 0.0000487
$ 0.0000487

$ 0.00000497
$ 0.00000497

--

+2.56%

-18.97%

-18.97%

Aktualna cena Qoryn (QOR) wynosi $0.00000511. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QOR wahał się między $ 0.00000497 a $ 0.00000518, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QOR w historii to $ 0.0000487, a najniższy to $ 0.00000497.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QOR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.56% w ciągu 24 godzin i o -18.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Qoryn (QOR)

$ 5.11K
$ 5.11K

--
----

$ 5.11K
$ 5.11K

999.43M
999.43M

999,429,848.412867
999,429,848.412867

Obecna kapitalizacja rynkowa Qoryn wynosi $ 5.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QOR w obiegu wynosi 999.43M, przy całkowitej podaży 999429848.412867. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.11K.

Historia ceny Qoryn (QOR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Qoryn do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Qoryn do USD wyniosła $ -0.0000026445.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Qoryn do USD wyniosła $ -0.0000025065.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Qoryn do USD wyniosła $ -0.000009819236636749177.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.56%
30 Dni$ -0.0000026445-51.75%
60 dni$ -0.0000025065-49.05%
90 dni$ -0.000009819236636749177-65.77%

Co to jest Qoryn (QOR)

Qoryn is a decentralized deployment field for AI systems. Instead of relying on centralized clouds, models are packaged into containers and dispatched across an encrypted mesh of runtime nodes. These nodes scale on their own, monitor activity, and execute inference with under 100ms latency. No DevOps. No dashboards. No cloud servers.

You write the model and define the runtime. Qoryn takes care of everything else, including containerization, gRPC or REST endpoints, edge distribution, and real-time tracing. Deployments happen through a simple CLI. The mesh picks up the logic, signs it, and runs it on demand.

Qoryn is built for bots, inference pipelines, and onchain AI. It removes infrastructure friction and allows models to run anywhere without asking permission. No tracking. No lock-in. Just results.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Qoryn (QOR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Qoryn (w USD)

Jaka będzie wartość Qoryn (QOR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Qoryn (QOR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Qoryn.

Sprawdź teraz prognozę ceny Qoryn!

QOR na lokalne waluty

Tokenomika Qoryn (QOR)

Zrozumienie tokenomiki Qoryn (QOR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QORjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Qoryn (QOR)

Jaka jest dziś wartość Qoryn (QOR)?
Aktualna cena QOR w USD wynosi 0.00000511USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QOR do USD?
Aktualna cena QOR w USD wynosi $ 0.00000511. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Qoryn?
Kapitalizacja rynkowa dla QOR wynosi $ 5.11K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QOR w obiegu?
W obiegu QOR znajduje się 999.43M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QOR?
QOR osiąga ATH w wysokości 0.0000487 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QOR?
QOR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000497 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QOR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QOR wynosi -- USD.
Czy w tym roku QOR pójdzie wyżej?
QOR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QOR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:16:32 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,306.40

$3,384.57

$159.07

$1.0001

$1,477.82

$103,306.40

$3,384.57

$2.3277

$159.07

$1.0772

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.023000

$0.0000000960

$0.2159

$0.000005888

$0.24949

