Informacje o cenie Qoryn (QOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000497 $ 0.00000497 $ 0.00000497 Minimum 24h $ 0.00000518 $ 0.00000518 $ 0.00000518 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000497$ 0.00000497 $ 0.00000497 Maksimum 24h $ 0.00000518$ 0.00000518 $ 0.00000518 Historyczne maksimum $ 0.0000487$ 0.0000487 $ 0.0000487 Najniższa cena $ 0.00000497$ 0.00000497 $ 0.00000497 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.56% Zmiana ceny (7D) -18.97% Zmiana ceny (7D) -18.97%

Aktualna cena Qoryn (QOR) wynosi $0.00000511. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QOR wahał się między $ 0.00000497 a $ 0.00000518, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QOR w historii to $ 0.0000487, a najniższy to $ 0.00000497.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QOR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.56% w ciągu 24 godzin i o -18.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Qoryn (QOR)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Podaż w obiegu 999.43M 999.43M 999.43M Całkowita podaż 999,429,848.412867 999,429,848.412867 999,429,848.412867

Obecna kapitalizacja rynkowa Qoryn wynosi $ 5.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QOR w obiegu wynosi 999.43M, przy całkowitej podaży 999429848.412867. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.11K.