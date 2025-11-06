Informacje o cenie Qi Dao (QI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01796697 $ 0.01796697 $ 0.01796697 Minimum 24h $ 0.01898593 $ 0.01898593 $ 0.01898593 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01796697$ 0.01796697 $ 0.01796697 Maksimum 24h $ 0.01898593$ 0.01898593 $ 0.01898593 Historyczne maksimum $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 Najniższa cena $ 0.00255096$ 0.00255096 $ 0.00255096 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) +3.68% Zmiana ceny (7D) -13.94% Zmiana ceny (7D) -13.94%

Aktualna cena Qi Dao (QI) wynosi $0.01888133. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QI wahał się między $ 0.01796697 a $ 0.01898593, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QI w historii to $ 6.09, a najniższy to $ 0.00255096.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QI zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +3.68% w ciągu 24 godzin i o -13.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Qi Dao (QI)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Podaż w obiegu 146.44M 146.44M 146.44M Całkowita podaż 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Qi Dao wynosi $ 2.76M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QI w obiegu wynosi 146.44M, przy całkowitej podaży 200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.78M.