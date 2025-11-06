GiełdaDEX+
Aktualna cena Qi Dao to 0.01888133 USD. Śledź aktualizacje cen QI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QI łatwo w MEXC już teraz.

Cena Qi Dao (QI)

Aktualna cena 1 QI do USD:

$0.01888133
+3.60%1D
+3.60%1D
USD
Qi Dao (QI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:06:09 (UTC+8)

Informacje o cenie Qi Dao (QI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01796697
$ 0.01796697$ 0.01796697
Minimum 24h
$ 0.01898593
$ 0.01898593$ 0.01898593
Maksimum 24h

$ 0.01796697
$ 0.01796697$ 0.01796697

$ 0.01898593
$ 0.01898593$ 0.01898593

$ 6.09
$ 6.09$ 6.09

$ 0.00255096
$ 0.00255096$ 0.00255096

-0.10%

+3.68%

-13.94%

-13.94%

Aktualna cena Qi Dao (QI) wynosi $0.01888133. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QI wahał się między $ 0.01796697 a $ 0.01898593, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QI w historii to $ 6.09, a najniższy to $ 0.00255096.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QI zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +3.68% w ciągu 24 godzin i o -13.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Qi Dao (QI)

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

--
----

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

146.44M
146.44M 146.44M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Qi Dao wynosi $ 2.76M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QI w obiegu wynosi 146.44M, przy całkowitej podaży 200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.78M.

Historia ceny Qi Dao (QI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Qi Dao do USD wyniosła $ +0.00067014.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Qi Dao do USD wyniosła $ -0.0052274472.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Qi Dao do USD wyniosła $ -0.0042332395.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Qi Dao do USD wyniosła $ -0.00491548354414013.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00067014+3.68%
30 Dni$ -0.0052274472-27.68%
60 dni$ -0.0042332395-22.42%
90 dni$ -0.00491548354414013-20.65%

Co to jest Qi Dao (QI)

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote.

Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Qi Dao (w USD)

Jaka będzie wartość Qi Dao (QI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Qi Dao (QI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Qi Dao.

QI na lokalne waluty

Tokenomika Qi Dao (QI)

Zrozumienie tokenomiki Qi Dao (QI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QIjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość Qi Dao (QI)?
Aktualna cena QI w USD wynosi 0.01888133USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QI do USD?
Aktualna cena QI w USD wynosi $ 0.01888133. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Qi Dao?
Kapitalizacja rynkowa dla QI wynosi $ 2.76M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QI w obiegu?
W obiegu QI znajduje się 146.44M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QI?
QI osiąga ATH w wysokości 6.09 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QI?
QI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00255096 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QI wynosi -- USD.
Czy w tym roku QI pójdzie wyżej?
QI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

