Sprawdź prognozy cen Qi Dao na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość QI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Qi Dao % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Qi Dao na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Qi Dao (QI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Qi Dao może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.018716. Prognoza ceny Qi Dao (QI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Qi Dao może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.019652. Prognoza ceny Qi Dao (QI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena QI na 2027 rok wyniesie $ 0.020635 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Qi Dao (QI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena QI na 2028 rok wyniesie $ 0.021666 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Qi Dao (QI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena QI w 2029 roku wyniesie $ 0.022750 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Qi Dao (QI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena QI w 2030 roku wyniesie $ 0.023887 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Qi Dao (QI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Qi Dao może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.038910. Prognoza ceny Qi Dao (QI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Qi Dao może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.063381. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.018716 0.00%

2026 $ 0.019652 5.00%

2027 $ 0.020635 10.25%

2028 $ 0.021666 15.76%

2029 $ 0.022750 21.55%

2030 $ 0.023887 27.63%

2031 $ 0.025082 34.01%

2032 $ 0.026336 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.027653 47.75%

2034 $ 0.029035 55.13%

2035 $ 0.030487 62.89%

2036 $ 0.032011 71.03%

2037 $ 0.033612 79.59%

2038 $ 0.035293 88.56%

2039 $ 0.037057 97.99%

2040 $ 0.038910 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Qi Dao na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.018716 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.018719 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.018734 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.018793 0.41% Prognoza ceny Qi Dao (QI) na dziś Przewidywana cena dla QI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.018716 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Qi Dao (QI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny QI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.018719 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Qi Dao (QI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla QI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.018734 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Qi Dao (QI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena QI wynosi $0.018793 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Qi Dao Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Podaż w obiegu 146.44M 146.44M 146.44M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena QI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto QI ma podaż w obiegu wynoszącą 146.44M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.74M. Zobacz na żywo cenę QI

Historyczna cena Qi Dao Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Qi Dao, cena Qi Dao wynosi 0.018716USD. Podaż w obiegu Qi Dao (QI) wynosi 146.44M QI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,740,860 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 3.49% $ 0.000630 $ 0.019013 $ 0.018086

7 D -13.73% $ -0.002570 $ 0.026228 $ 0.016731

30 Dni -28.31% $ -0.005299 $ 0.026228 $ 0.016731 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Qi Dao zanotował zmianę ceny o $0.000630 , co stanowi 3.49% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Qi Dao osiągnął maksimum na poziomie $0.026228 i minimum na poziomie $0.016731 . Zanotowano zmianę ceny o -13.73% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał QI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Qi Dao o -28.31% , co odpowiada około $-0.005299 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny QI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Qi Dao (QI)? Moduł predykcji ceny Qi Dao to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu QI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Qi Dao na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów QI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Qi Dao. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość QI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę QI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Qi Dao.

Dlaczego prognoaza ceny QI jest ważna?

Prognozy cen QI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w QI? Według Twoich prognoz QI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny QI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Qi Dao (QI), przewidywana cena QI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 QI w 2026 roku? Cena 1 Qi Dao (QI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz QI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena QI w 2027 roku? Qi Dao (QI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 QI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa QI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Qi Dao (QI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa QI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Qi Dao (QI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 QI w 2030 roku? Cena 1 Qi Dao (QI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz QI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny QI na 2040 rok? Qi Dao (QI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 QI do 2040 roku.