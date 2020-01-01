Poznaj tokenomikę PUNK (SPUNK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPUNK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PUNK (SPUNK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPUNK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o PUNK (SPUNK) $PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders. Oficjalna strona internetowa: https://www.spacepunks.club/punk-token Biała księga: https://www.spacepunks.club/punk-token Kup SPUNK teraz! Tokenomika i analiza cenowa PUNK (SPUNK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PUNK (SPUNK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.94K Całkowita podaż: $ 95.51M Podaż w obiegu: $ 95.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.94K Historyczne maksimum: $ 0.01938285 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00037628 Dowiedz się więcej o cenie PUNK (SPUNK) Tokenomika PUNK (SPUNK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PUNK (SPUNK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPUNK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPUNK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.