Informacje o cenie Puffverse (PFVS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00255455 $ 0.00255455 $ 0.00255455 Minimum 24h $ 0.00295694 $ 0.00295694 $ 0.00295694 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00255455$ 0.00255455 $ 0.00255455 Maksimum 24h $ 0.00295694$ 0.00295694 $ 0.00295694 Historyczne maksimum $ 0.086767$ 0.086767 $ 0.086767 Najniższa cena $ 0.00255455$ 0.00255455 $ 0.00255455 Zmiana ceny (1H) +5.61% Zmiana ceny (1D) +0.87% Zmiana ceny (7D) -9.41% Zmiana ceny (7D) -9.41%

Aktualna cena Puffverse (PFVS) wynosi $0.00289684. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PFVS wahał się między $ 0.00255455 a $ 0.00295694, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PFVS w historii to $ 0.086767, a najniższy to $ 0.00255455.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PFVS zmieniły się o +5.61% w ciągu ostatniej godziny, o +0.87% w ciągu 24 godzin i o -9.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Puffverse (PFVS)

Kapitalizacja rynkowa $ 334.04K$ 334.04K $ 334.04K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Podaż w obiegu 116.62M 116.62M 116.62M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Puffverse wynosi $ 334.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PFVS w obiegu wynosi 116.62M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.86M.