Informacje o cenie Polyagent (POLYAGENT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0.00213733 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) -2.39% Zmiana ceny (7D) -23.15%

Aktualna cena Polyagent (POLYAGENT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POLYAGENT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POLYAGENT w historii to $ 0.00213733, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POLYAGENT zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -2.39% w ciągu 24 godzin i o -23.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Polyagent (POLYAGENT)

Kapitalizacja rynkowa $ 34.49K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 34.49K Podaż w obiegu 999.95M Całkowita podaż 999,948,398.938093

Obecna kapitalizacja rynkowa Polyagent wynosi $ 34.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POLYAGENT w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999948398.938093. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.49K.