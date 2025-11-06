GiełdaDEX+
Aktualna cena Pitaya to 0.00007913 USD. Śledź aktualizacje cen PITAYA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PITAYA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PITAYA

Informacje o cenie PITAYA

Czym jest PITAYA

Oficjalna strona internetowa PITAYA

Tokenomika PITAYA

Prognoza cen PITAYA

Logo Pitaya

Cena Pitaya (PITAYA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PITAYA do USD:

--
----
+2.80%1D
mexc
USD
Pitaya (PITAYA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Pitaya (PITAYA) (USD)

Aktualna cena Pitaya (PITAYA) wynosi $0.00007913. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PITAYA wahał się między $ 0.00007063 a $ 0.000081, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PITAYA w historii to $ 0.00020639, a najniższy to $ 0.00007063.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PITAYA zmieniły się o -0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +2.22% w ciągu 24 godzin i o -11.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pitaya (PITAYA)

$ 79.03K
$ 79.03K$ 79.03K

--
----

$ 79.08K
$ 79.08K$ 79.08K

998.81M
998.81M 998.81M

999,383,921.997011
999,383,921.997011 999,383,921.997011

Obecna kapitalizacja rynkowa Pitaya wynosi $ 79.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PITAYA w obiegu wynosi 998.81M, przy całkowitej podaży 999383921.997011. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 79.08K.

Historia ceny Pitaya (PITAYA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pitaya do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pitaya do USD wyniosła $ -0.0000393250.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pitaya do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pitaya do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.22%
30 Dni$ -0.0000393250-49.69%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Pitaya (PITAYA)

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

Zasoby dla Pitaya (PITAYA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Pitaya (w USD)

Jaka będzie wartość Pitaya (PITAYA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pitaya (PITAYA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pitaya.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pitaya!

PITAYA na lokalne waluty

Tokenomika Pitaya (PITAYA)

Zrozumienie tokenomiki Pitaya (PITAYA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PITAYAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pitaya (PITAYA)

Jaka jest dziś wartość Pitaya (PITAYA)?
Aktualna cena PITAYA w USD wynosi 0.00007913USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PITAYA do USD?
Aktualna cena PITAYA w USD wynosi $ 0.00007913. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pitaya?
Kapitalizacja rynkowa dla PITAYA wynosi $ 79.03K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PITAYA w obiegu?
W obiegu PITAYA znajduje się 998.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PITAYA?
PITAYA osiąga ATH w wysokości 0.00020639 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PITAYA?
PITAYA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00007063 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PITAYA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PITAYA wynosi -- USD.
Czy w tym roku PITAYA pójdzie wyżej?
PITAYA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PITAYA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

