Informacje o cenie Pitaya (PITAYA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00007063 $ 0.00007063 $ 0.00007063 Minimum 24h $ 0.000081 $ 0.000081 $ 0.000081 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00007063$ 0.00007063 $ 0.00007063 Maksimum 24h $ 0.000081$ 0.000081 $ 0.000081 Historyczne maksimum $ 0.00020639$ 0.00020639 $ 0.00020639 Najniższa cena $ 0.00007063$ 0.00007063 $ 0.00007063 Zmiana ceny (1H) -0.35% Zmiana ceny (1D) +2.22% Zmiana ceny (7D) -11.86% Zmiana ceny (7D) -11.86%

Aktualna cena Pitaya (PITAYA) wynosi $0.00007913. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PITAYA wahał się między $ 0.00007063 a $ 0.000081, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PITAYA w historii to $ 0.00020639, a najniższy to $ 0.00007063.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PITAYA zmieniły się o -0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +2.22% w ciągu 24 godzin i o -11.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pitaya (PITAYA)

Kapitalizacja rynkowa $ 79.03K$ 79.03K $ 79.03K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 79.08K$ 79.08K $ 79.08K Podaż w obiegu 998.81M 998.81M 998.81M Całkowita podaż 999,383,921.997011 999,383,921.997011 999,383,921.997011

Obecna kapitalizacja rynkowa Pitaya wynosi $ 79.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PITAYA w obiegu wynosi 998.81M, przy całkowitej podaży 999383921.997011. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 79.08K.