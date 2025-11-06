GiełdaDEX+
Aktualna cena Pinealon to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PNL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PNL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Pinealon to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PNL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PNL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PNL

Informacje o cenie PNL

Czym jest PNL

Oficjalna strona internetowa PNL

Tokenomika PNL

Prognoza cen PNL

Cena Pinealon (PNL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PNL do USD:

--
----
+1.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Pinealon (PNL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:11:27 (UTC+8)

Informacje o cenie Pinealon (PNL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

+1.98%

-18.87%

-18.87%

Aktualna cena Pinealon (PNL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PNL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PNL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PNL zmieniły się o -0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +1.98% w ciągu 24 godzin i o -18.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pinealon (PNL)

$ 29.43K
$ 29.43K$ 29.43K

--
----

$ 29.43K
$ 29.43K$ 29.43K

999.71M
999.71M 999.71M

999,706,666.019517
999,706,666.019517 999,706,666.019517

Obecna kapitalizacja rynkowa Pinealon wynosi $ 29.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PNL w obiegu wynosi 999.71M, przy całkowitej podaży 999706666.019517. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.43K.

Historia ceny Pinealon (PNL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pinealon do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pinealon do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pinealon do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pinealon do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.98%
30 Dni$ 0-56.27%
60 dni$ 0-83.22%
90 dni$ 0--

Co to jest Pinealon (PNL)

Pinealon ($PNL) is a token within the NootropicsDAO ecosystem, a decentralized autonomous organization on the Solana blockchain. It was launched via pump.science to fund biotech research, with its utility directly tied to a model that turns token trading volume into capital for scientific experiments. The project operates in collaboration with pump.science, a platform that conducts the scientific experiments and streams the results in real-time. This unique model leverages the crypto market to finance real-world scientific studies, with the DAO community governing the use of funds to research and develop nootropics and longevity-enhancing compounds. All experiment data will be tested and made available directly on the platform and fed into Nexus, the project's main knowledge graph. Profits from the sale of physical Pinealon capsules will be used for a perpetual token buy-back and burn mechanism, creating a direct economic link between real-world utility and the token's value. The core purpose of the project is to provide a transparent, community-governed vehicle for accelerating scientific discovery, with all experiment data being tested and made available directly on the platform.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Pinealon (PNL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Pinealon (w USD)

Jaka będzie wartość Pinealon (PNL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pinealon (PNL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pinealon.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pinealon!

PNL na lokalne waluty

Tokenomika Pinealon (PNL)

Zrozumienie tokenomiki Pinealon (PNL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PNLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pinealon (PNL)

Jaka jest dziś wartość Pinealon (PNL)?
Aktualna cena PNL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PNL do USD?
Aktualna cena PNL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pinealon?
Kapitalizacja rynkowa dla PNL wynosi $ 29.43K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PNL w obiegu?
W obiegu PNL znajduje się 999.71M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PNL?
PNL osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PNL?
PNL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PNL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PNL wynosi -- USD.
Czy w tym roku PNL pójdzie wyżej?
PNL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PNL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Pinealon (PNL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

