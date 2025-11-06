Informacje o cenie PIGEONS (PIGEONS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00553629$ 0.00553629 $ 0.00553629 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -16.43% Zmiana ceny (7D) -16.43%

Aktualna cena PIGEONS (PIGEONS) wynosi $0.00439527. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIGEONS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIGEONS w historii to $ 0.00553629, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIGEONS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -16.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PIGEONS (PIGEONS)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Podaż w obiegu 318.82M 318.82M 318.82M Całkowita podaż 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

Obecna kapitalizacja rynkowa PIGEONS wynosi $ 1.40M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIGEONS w obiegu wynosi 318.82M, przy całkowitej podaży 321000123.0000001. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.41M.