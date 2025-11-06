Informacje o cenie PEPECAT (PEPECAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00232716 $ 0.00232716 $ 0.00232716 Minimum 24h $ 0.00250861 $ 0.00250861 $ 0.00250861 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00232716$ 0.00232716 $ 0.00232716 Maksimum 24h $ 0.00250861$ 0.00250861 $ 0.00250861 Historyczne maksimum $ 0.01174348$ 0.01174348 $ 0.01174348 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.18% Zmiana ceny (1D) +5.27% Zmiana ceny (7D) -30.19% Zmiana ceny (7D) -30.19%

Aktualna cena PEPECAT (PEPECAT) wynosi $0.00247423. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEPECAT wahał się między $ 0.00232716 a $ 0.00250861, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEPECAT w historii to $ 0.01174348, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEPECAT zmieniły się o +0.18% w ciągu ostatniej godziny, o +5.27% w ciągu 24 godzin i o -30.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PEPECAT (PEPECAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Podaż w obiegu 989.74M 989.74M 989.74M Całkowita podaż 989,738,750.826678 989,738,750.826678 989,738,750.826678

Obecna kapitalizacja rynkowa PEPECAT wynosi $ 2.45M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEPECAT w obiegu wynosi 989.74M, przy całkowitej podaży 989738750.826678. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.45M.