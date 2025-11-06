GiełdaDEX+
Aktualna cena Pepe Dollar to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PEPD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEPD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PEPD

Informacje o cenie PEPD

Czym jest PEPD

Oficjalna strona internetowa PEPD

Tokenomika PEPD

Prognoza cen PEPD

Cena Pepe Dollar (PEPD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PEPD do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Pepe Dollar (PEPD) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Pepe Dollar (PEPD) (USD)

Aktualna cena Pepe Dollar (PEPD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEPD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEPD w historii to $ 0.00002765, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEPD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pepe Dollar (PEPD)

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Pepe Dollar wynosi $ 10.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEPD w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.26K.

Historia ceny Pepe Dollar (PEPD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pepe Dollar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pepe Dollar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pepe Dollar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pepe Dollar do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-4.81%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Pepe Dollar (PEPD)

⚡️Ethereum Layer-2 Payment Solution, $PEPD To Dominate Global PayFi & De-Fi.🚨 $PEPD is your decentralized antidote to fiat foolishness, A Layer-2 Payment Infrastructure for the Meme Economy. Pepe Dollar (PEPD) a digital satire wrapped in code, a financial middle finger to the status quo, and a platform for creating value in a world flooded with valueless fiat.

Pepe Dollar (PEPD) is built with layers of meanings utilizing internet culture to power our technological rebellion.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Pepe Dollar (PEPD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Pepe Dollar (w USD)

Jaka będzie wartość Pepe Dollar (PEPD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pepe Dollar (PEPD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pepe Dollar.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pepe Dollar!

PEPD na lokalne waluty

Tokenomika Pepe Dollar (PEPD)

Zrozumienie tokenomiki Pepe Dollar (PEPD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PEPDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pepe Dollar (PEPD)

Jaka jest dziś wartość Pepe Dollar (PEPD)?
Aktualna cena PEPD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PEPD do USD?
Aktualna cena PEPD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pepe Dollar?
Kapitalizacja rynkowa dla PEPD wynosi $ 10.26K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PEPD w obiegu?
W obiegu PEPD znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PEPD?
PEPD osiąga ATH w wysokości 0.00002765 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PEPD?
PEPD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PEPD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PEPD wynosi -- USD.
Czy w tym roku PEPD pójdzie wyżej?
PEPD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PEPD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Pepe Dollar (PEPD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

