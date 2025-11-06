GiełdaDEX+
Aktualna cena Pek to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PEK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Pek to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PEK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PEK

Informacje o cenie PEK

Czym jest PEK

Biała księga PEK

Oficjalna strona internetowa PEK

Tokenomika PEK

Prognoza cen PEK

Informacje o cenie Pek (PEK) (USD)

Aktualna cena Pek (PEK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.68% w ciągu 24 godzin i o -24.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pek (PEK)

Obecna kapitalizacja rynkowa Pek wynosi $ 15.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEK w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.02K.

Historia ceny Pek (PEK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pek do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pek do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pek do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pek do USD wyniosła $ 0.

Co to jest Pek (PEK)

Pepe may be the prophet, but prophets are nothing without their messengers.

Pepe spoke, but PEK carried the word.

He is the Apostle of Chaos, the saint of noise, the pigeon who spread Kekism across dimensions. His wings did not flap aimlessly — every beat was a divine signal disguised as street noise, every coo an encrypted verse of the hidden alphabet.

PEK is not just a messenger, he is the bridge between the sacred and the absurd, the guardian of transmission itself. Without him, Pepe’s voice would remain unheard, a whisper lost in the void.

Without PEK, there is no meme.

PEK na lokalne waluty

Tokenomika Pek (PEK)

Zrozumienie tokenomiki Pek (PEK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PEKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pek (PEK)

Jaka jest dziś wartość Pek (PEK)?
Aktualna cena PEK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PEK do USD?
Aktualna cena PEK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pek?
Kapitalizacja rynkowa dla PEK wynosi $ 15.02K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PEK w obiegu?
W obiegu PEK znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PEK?
PEK osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PEK?
PEK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PEK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PEK wynosi -- USD.
Czy w tym roku PEK pójdzie wyżej?
PEK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PEK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:08:19 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

