Informacje o cenie Patience Token (PATIENCE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3.18 $ 3.18 $ 3.18 Minimum 24h $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3.18$ 3.18 $ 3.18 Maksimum 24h $ 3.4$ 3.4 $ 3.4 Historyczne maksimum $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 Najniższa cena $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Zmiana ceny (1H) +0.26% Zmiana ceny (1D) +5.40% Zmiana ceny (7D) -5.83% Zmiana ceny (7D) -5.83%

Aktualna cena Patience Token (PATIENCE) wynosi $3.37. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PATIENCE wahał się między $ 3.18 a $ 3.4, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PATIENCE w historii to $ 7.6, a najniższy to $ 1.94.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PATIENCE zmieniły się o +0.26% w ciągu ostatniej godziny, o +5.40% w ciągu 24 godzin i o -5.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Patience Token (PATIENCE)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 26.28M$ 26.28M $ 26.28M Podaż w obiegu 1.63M 1.63M 1.63M Całkowita podaż 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Patience Token wynosi $ 5.52M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PATIENCE w obiegu wynosi 1.63M, przy całkowitej podaży 7777777.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.28M.