Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Patience Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PATIENCE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup PATIENCE

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Patience Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Patience Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Patience Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 3.34. Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Patience Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 3.507. Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PATIENCE na 2027 rok wyniesie $ 3.6823 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PATIENCE na 2028 rok wyniesie $ 3.8664 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PATIENCE w 2029 roku wyniesie $ 4.0597 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PATIENCE w 2030 roku wyniesie $ 4.2627 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Patience Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 6.9436. Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Patience Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 11.3104. Rok Cena Wzrost 2025 $ 3.34 0.00%

2026 $ 3.507 5.00%

2027 $ 3.6823 10.25%

2028 $ 3.8664 15.76%

2029 $ 4.0597 21.55%

2030 $ 4.2627 27.63%

2031 $ 4.4759 34.01%

2032 $ 4.6997 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 4.9347 47.75%

2034 $ 5.1814 55.13%

2035 $ 5.4405 62.89%

2036 $ 5.7125 71.03%

2037 $ 5.9981 79.59%

2038 $ 6.2980 88.56%

2039 $ 6.6129 97.99%

2040 $ 6.9436 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Patience Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 3.34 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 3.3404 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 3.3432 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 3.3537 0.41% Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) na dziś Przewidywana cena dla PATIENCE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $3.34 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Patience Token (PATIENCE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PATIENCE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $3.3404 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Patience Token (PATIENCE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PATIENCE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $3.3432 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Patience Token (PATIENCE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PATIENCE wynosi $3.3537 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Patience Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Podaż w obiegu 1.63M 1.63M 1.63M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PATIENCE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto PATIENCE ma podaż w obiegu wynoszącą 1.63M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 5.46M. Zobacz na żywo cenę PATIENCE

Historyczna cena Patience Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Patience Token, cena Patience Token wynosi 3.34USD. Podaż w obiegu Patience Token (PATIENCE) wynosi 1.63M PATIENCE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $5,455,380 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 4.16% $ 0.133501 $ 3.4 $ 3.21

7 D -6.49% $ -0.216929 $ 3.6195 $ 2.9653

30 Dni -6.77% $ -0.226387 $ 3.6195 $ 2.9653 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Patience Token zanotował zmianę ceny o $0.133501 , co stanowi 4.16% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Patience Token osiągnął maksimum na poziomie $3.6195 i minimum na poziomie $2.9653 . Zanotowano zmianę ceny o -6.49% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PATIENCE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Patience Token o -6.77% , co odpowiada około $-0.226387 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PATIENCE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Patience Token (PATIENCE)? Moduł predykcji ceny Patience Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PATIENCE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Patience Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PATIENCE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Patience Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PATIENCE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PATIENCE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Patience Token.

Dlaczego prognoaza ceny PATIENCE jest ważna?

Prognozy cen PATIENCE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PATIENCE? Według Twoich prognoz PATIENCE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PATIENCE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Patience Token (PATIENCE), przewidywana cena PATIENCE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PATIENCE w 2026 roku? Cena 1 Patience Token (PATIENCE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz PATIENCE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PATIENCE w 2027 roku? Patience Token (PATIENCE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PATIENCE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PATIENCE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Patience Token (PATIENCE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PATIENCE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Patience Token (PATIENCE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PATIENCE w 2030 roku? Cena 1 Patience Token (PATIENCE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz PATIENCE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PATIENCE na 2040 rok? Patience Token (PATIENCE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PATIENCE do 2040 roku. Zarejestruj się teraz