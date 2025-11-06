Informacje o cenie PandaSui Coin (PANS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -4.99% Zmiana ceny (1D) +5.29% Zmiana ceny (7D) +178.63% Zmiana ceny (7D) +178.63%

Aktualna cena PandaSui Coin (PANS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PANS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PANS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PANS zmieniły się o -4.99% w ciągu ostatniej godziny, o +5.29% w ciągu 24 godzin i o +178.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PandaSui Coin (PANS)

Kapitalizacja rynkowa $ 321.71K$ 321.71K $ 321.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 371.82K$ 371.82K $ 371.82K Podaż w obiegu 6.82B 6.82B 6.82B Całkowita podaż 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

Obecna kapitalizacja rynkowa PandaSui Coin wynosi $ 321.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PANS w obiegu wynosi 6.82B, przy całkowitej podaży 7876857596.906344. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 371.82K.