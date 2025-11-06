GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena PandaSui Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PANS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PANS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena PandaSui Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PANS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PANS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PANS

Informacje o cenie PANS

Czym jest PANS

Biała księga PANS

Oficjalna strona internetowa PANS

Tokenomika PANS

Prognoza cen PANS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo PandaSui Coin

Cena PandaSui Coin (PANS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PANS do USD:

--
----
+8.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
PandaSui Coin (PANS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:07:16 (UTC+8)

Informacje o cenie PandaSui Coin (PANS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4.99%

+5.29%

+178.63%

+178.63%

Aktualna cena PandaSui Coin (PANS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PANS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PANS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PANS zmieniły się o -4.99% w ciągu ostatniej godziny, o +5.29% w ciągu 24 godzin i o +178.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PandaSui Coin (PANS)

$ 321.71K
$ 321.71K$ 321.71K

--
----

$ 371.82K
$ 371.82K$ 371.82K

6.82B
6.82B 6.82B

7,876,857,596.906344
7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

Obecna kapitalizacja rynkowa PandaSui Coin wynosi $ 321.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PANS w obiegu wynosi 6.82B, przy całkowitej podaży 7876857596.906344. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 371.82K.

Historia ceny PandaSui Coin (PANS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PandaSui Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PandaSui Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PandaSui Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PandaSui Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.29%
30 Dni$ 0+393.71%
60 dni$ 0+80.23%
90 dni$ 0--

Co to jest PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla PandaSui Coin (PANS)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny PandaSui Coin (w USD)

Jaka będzie wartość PandaSui Coin (PANS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PandaSui Coin (PANS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PandaSui Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny PandaSui Coin!

PANS na lokalne waluty

Tokenomika PandaSui Coin (PANS)

Zrozumienie tokenomiki PandaSui Coin (PANS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PANSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PandaSui Coin (PANS)

Jaka jest dziś wartość PandaSui Coin (PANS)?
Aktualna cena PANS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PANS do USD?
Aktualna cena PANS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PandaSui Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla PANS wynosi $ 321.71K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PANS w obiegu?
W obiegu PANS znajduje się 6.82B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PANS?
PANS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PANS?
PANS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PANS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PANS wynosi -- USD.
Czy w tym roku PANS pójdzie wyżej?
PANS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PANS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:07:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PandaSui Coin (PANS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,018.08
$103,018.08$103,018.08

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,376.60
$3,376.60$3,376.60

-0.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.71
$158.71$158.71

-1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.89
$1,477.89$1,477.89

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,018.08
$103,018.08$103,018.08

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,376.60
$3,376.60$3,376.60

-0.64%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3238
$2.3238$2.3238

+2.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.71
$158.71$158.71

-1.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0797
$1.0797$1.0797

-0.50%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000928
$0.0000000928$0.0000000928

+514.56%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2157
$0.2157$0.2157

+331.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006250
$0.000006250$0.000006250

+231.03%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23626
$0.23626$0.23626

+86.36%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4271
$1.4271$1.4271

+75.92%