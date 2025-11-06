GiełdaDEX+
Aktualna cena Ozapay to 0.03776707 USD. Śledź aktualizacje cen OZA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OZA łatwo w MEXC już teraz.

Cena Ozapay (OZA)

$0.03776707
Informacje o cenie Ozapay (OZA) (USD)

Aktualna cena Ozapay (OZA) wynosi $0.03776707. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OZA wahał się między $ 0.03028255 a $ 0.03810657, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OZA w historii to $ 0.04616339, a najniższy to $ 0.0155504.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OZA zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +21.52% w ciągu 24 godzin i o +5.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Obecna kapitalizacja rynkowa Ozapay wynosi $ 28.69M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OZA w obiegu wynosi 759.59M, przy całkowitej podaży 996889063.74. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.65M.

Historia ceny Ozapay (OZA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ozapay do USD wyniosła $ +0.00668885.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ozapay do USD wyniosła $ +0.0101049157.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ozapay do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ozapay do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00668885+21.52%
30 Dni$ +0.0101049157+26.76%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Jaka jest dziś wartość Ozapay (OZA)?
Aktualna cena OZA w USD wynosi 0.03776707USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OZA do USD?
Aktualna cena OZA w USD wynosi $ 0.03776707. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ozapay?
Kapitalizacja rynkowa dla OZA wynosi $ 28.69M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OZA w obiegu?
W obiegu OZA znajduje się 759.59M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OZA?
OZA osiąga ATH w wysokości 0.04616339 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OZA?
OZA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0155504 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OZA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OZA wynosi -- USD.
Czy w tym roku OZA pójdzie wyżej?
OZA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OZA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:00:36 (UTC+8)

11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

