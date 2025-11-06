Informacje o cenie Ozapay (OZA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03028255 $ 0.03028255 $ 0.03028255 Minimum 24h $ 0.03810657 $ 0.03810657 $ 0.03810657 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03028255$ 0.03028255 $ 0.03028255 Maksimum 24h $ 0.03810657$ 0.03810657 $ 0.03810657 Historyczne maksimum $ 0.04616339$ 0.04616339 $ 0.04616339 Najniższa cena $ 0.0155504$ 0.0155504 $ 0.0155504 Zmiana ceny (1H) +0.51% Zmiana ceny (1D) +21.52% Zmiana ceny (7D) +5.99% Zmiana ceny (7D) +5.99%

Aktualna cena Ozapay (OZA) wynosi $0.03776707. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OZA wahał się między $ 0.03028255 a $ 0.03810657, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OZA w historii to $ 0.04616339, a najniższy to $ 0.0155504.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OZA zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +21.52% w ciągu 24 godzin i o +5.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ozapay (OZA)

Kapitalizacja rynkowa $ 28.69M$ 28.69M $ 28.69M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 37.65M$ 37.65M $ 37.65M Podaż w obiegu 759.59M 759.59M 759.59M Całkowita podaż 996,889,063.74 996,889,063.74 996,889,063.74

Obecna kapitalizacja rynkowa Ozapay wynosi $ 28.69M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OZA w obiegu wynosi 759.59M, przy całkowitej podaży 996889063.74. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.65M.