Informacje o cenie OSOL (OSOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0.292018 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.21% Zmiana ceny (1D) +13.83% Zmiana ceny (7D) -18.33%

Aktualna cena OSOL (OSOL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OSOL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OSOL w historii to $ 0.292018, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OSOL zmieniły się o +1.21% w ciągu ostatniej godziny, o +13.83% w ciągu 24 godzin i o -18.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OSOL (OSOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 286.81K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 286.81K Podaż w obiegu 999.98M Całkowita podaż 999,983,924.5068157

Obecna kapitalizacja rynkowa OSOL wynosi $ 286.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OSOL w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999983924.5068157. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 286.81K.