Informacje o cenie Optopia AI (OPAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000247 $ 0.00000247 $ 0.00000247 Minimum 24h $ 0.00000297 $ 0.00000297 $ 0.00000297 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000247$ 0.00000247 $ 0.00000247 Maksimum 24h $ 0.00000297$ 0.00000297 $ 0.00000297 Historyczne maksimum $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 Najniższa cena $ 0.0000016$ 0.0000016 $ 0.0000016 Zmiana ceny (1H) -0.40% Zmiana ceny (1D) +4.46% Zmiana ceny (7D) -16.07% Zmiana ceny (7D) -16.07%

Aktualna cena Optopia AI (OPAI) wynosi $0.00000278. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OPAI wahał się między $ 0.00000247 a $ 0.00000297, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OPAI w historii to $ 0.00315088, a najniższy to $ 0.0000016.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OPAI zmieniły się o -0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +4.46% w ciągu 24 godzin i o -16.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Optopia AI (OPAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.24K$ 18.24K $ 18.24K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 27.88K$ 27.88K $ 27.88K Podaż w obiegu 6.54B 6.54B 6.54B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Optopia AI wynosi $ 18.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OPAI w obiegu wynosi 6.54B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 27.88K.