Aktualna cena Onocoy Token to 0.02078199 USD. Śledź aktualizacje cen ONO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ONO łatwo w MEXC już teraz.

Cena Onocoy Token (ONO)

Aktualna cena 1 ONO do USD:

$0.02078199
$0.02078199
+5.10%1D
USD
Onocoy Token (ONO) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Onocoy Token (ONO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01903203
$ 0.01903203
Minimum 24h
$ 0.02164017
$ 0.02164017
Maksimum 24h

$ 0.01903203
$ 0.01903203

$ 0.02164017
$ 0.02164017

$ 0.084078
$ 0.084078

$ 0.01903203
$ 0.01903203

-0.00%

+5.12%

-24.44%

-24.44%

Aktualna cena Onocoy Token (ONO) wynosi $0.02078199. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ONO wahał się między $ 0.01903203 a $ 0.02164017, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ONO w historii to $ 0.084078, a najniższy to $ 0.01903203.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ONO zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.12% w ciągu 24 godzin i o -24.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Onocoy Token (ONO)

$ 8.35M
$ 8.35M

--
--

$ 16.83M
$ 16.83M

401.75M
401.75M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699

Obecna kapitalizacja rynkowa Onocoy Token wynosi $ 8.35M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ONO w obiegu wynosi 401.75M, przy całkowitej podaży 809830461.9629699. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.83M.

Historia ceny Onocoy Token (ONO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Onocoy Token do USD wyniosła $ +0.00101241.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Onocoy Token do USD wyniosła $ -0.0065026160.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Onocoy Token do USD wyniosła $ -0.0100776503.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Onocoy Token do USD wyniosła $ -0.02744434591460749.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00101241+5.12%
30 Dni$ -0.0065026160-31.28%
60 dni$ -0.0100776503-48.49%
90 dni$ -0.02744434591460749-56.90%

Co to jest Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Onocoy Token (ONO)

Prognoza ceny Onocoy Token (w USD)

Jaka będzie wartość Onocoy Token (ONO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Onocoy Token (ONO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Onocoy Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Onocoy Token!

ONO na lokalne waluty

Tokenomika Onocoy Token (ONO)

Zrozumienie tokenomiki Onocoy Token (ONO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ONOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Onocoy Token (ONO)

Jaka jest dziś wartość Onocoy Token (ONO)?
Aktualna cena ONO w USD wynosi 0.02078199USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ONO do USD?
Aktualna cena ONO w USD wynosi $ 0.02078199. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Onocoy Token?
Kapitalizacja rynkowa dla ONO wynosi $ 8.35M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ONO w obiegu?
W obiegu ONO znajduje się 401.75M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ONO?
ONO osiąga ATH w wysokości 0.084078 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ONO?
ONO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01903203 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ONO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ONO wynosi -- USD.
Czy w tym roku ONO pójdzie wyżej?
ONO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ONO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,676.00

$3,435.98

$162.52

$0.9999

$1,477.90

$103,676.00

$3,435.98

$2.3589

$162.52

$1.1649

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03460

$0.00387

$0.000011572

$0.2363

$0.0000000588

$1.4640

$0.01934

