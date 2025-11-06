Informacje o cenie Onocoy Token (ONO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01903203 $ 0.01903203 $ 0.01903203 Minimum 24h $ 0.02164017 $ 0.02164017 $ 0.02164017 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01903203$ 0.01903203 $ 0.01903203 Maksimum 24h $ 0.02164017$ 0.02164017 $ 0.02164017 Historyczne maksimum $ 0.084078$ 0.084078 $ 0.084078 Najniższa cena $ 0.01903203$ 0.01903203 $ 0.01903203 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +5.12% Zmiana ceny (7D) -24.44% Zmiana ceny (7D) -24.44%

Aktualna cena Onocoy Token (ONO) wynosi $0.02078199. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ONO wahał się między $ 0.01903203 a $ 0.02164017, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ONO w historii to $ 0.084078, a najniższy to $ 0.01903203.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ONO zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.12% w ciągu 24 godzin i o -24.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Onocoy Token (ONO)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.83M$ 16.83M $ 16.83M Podaż w obiegu 401.75M 401.75M 401.75M Całkowita podaż 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Obecna kapitalizacja rynkowa Onocoy Token wynosi $ 8.35M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ONO w obiegu wynosi 401.75M, przy całkowitej podaży 809830461.9629699. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.83M.