Prognoza ceny Onocoy Token
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:50:34 (UTC+8)

Prognoza ceny Onocoy Token na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Onocoy Token (ONO) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Onocoy Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.021366.

Prognoza ceny Onocoy Token (ONO) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Onocoy Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.022434.

Prognoza ceny Onocoy Token (ONO) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ONO na 2027 rok wyniesie $ 0.023556 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Onocoy Token (ONO) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ONO na 2028 rok wyniesie $ 0.024734 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Onocoy Token (ONO) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ONO w 2029 roku wyniesie $ 0.025970 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Onocoy Token (ONO) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ONO w 2030 roku wyniesie $ 0.027269 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Onocoy Token (ONO) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Onocoy Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.044419.

Prognoza ceny Onocoy Token (ONO) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Onocoy Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.072354.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.021366
    0.00%
  • 2026
    $ 0.022434
    5.00%
  • 2027
    $ 0.023556
    10.25%
  • 2028
    $ 0.024734
    15.76%
  • 2029
    $ 0.025970
    21.55%
  • 2030
    $ 0.027269
    27.63%
  • 2031
    $ 0.028632
    34.01%
  • 2032
    $ 0.030064
    40.71%
Krótkoterminowa prognoza ceny Onocoy Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.021366
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.021369
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.021386
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.021454
    0.41%
Prognoza ceny Onocoy Token (ONO) na dziś

Przewidywana cena dla ONO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.021366. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Onocoy Token (ONO) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ONO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.021369. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Onocoy Token (ONO) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ONO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.021386. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Onocoy Token (ONO) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ONO wynosi $0.021454. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Onocoy Token

Najnowsza cena ONO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto ONO ma podaż w obiegu wynoszącą 401.94M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.59M.

Historyczna cena Onocoy Token

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Onocoy Token, cena Onocoy Token wynosi 0.021366USD. Podaż w obiegu Onocoy Token (ONO) wynosi 401.94M ONO, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8,587,940.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    11.44%
    $ 0.002193
    $ 0.022191
    $ 0.019047
  • 7 D
    -17.16%
    $ -0.003666
    $ 0.030702
    $ 0.019032
  • 30 Dni
    -30.13%
    $ -0.006437
    $ 0.030702
    $ 0.019032
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Onocoy Token zanotował zmianę ceny o $0.002193, co stanowi 11.44% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Onocoy Token osiągnął maksimum na poziomie $0.030702 i minimum na poziomie $0.019032. Zanotowano zmianę ceny o -17.16%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał ONO do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Onocoy Token o -30.13%, co odpowiada około $-0.006437 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ONO.

Jak działa moduł przewidywania ceny Onocoy Token (ONO)?

Moduł predykcji ceny Onocoy Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ONO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Onocoy Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ONO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Onocoy Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ONO.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ONO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Onocoy Token.

Dlaczego prognoaza ceny ONO jest ważna?

Prognozy cen ONO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w ONO?
Według Twoich prognoz ONO osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny ONO na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Onocoy Token (ONO), przewidywana cena ONO osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 ONO w 2026 roku?
Cena 1 Onocoy Token (ONO) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz ONO wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena ONO w 2027 roku?
Onocoy Token (ONO) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ONO do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa ONO w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Onocoy Token (ONO) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa ONO w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Onocoy Token (ONO) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 ONO w 2030 roku?
Cena 1 Onocoy Token (ONO) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz ONO wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny ONO na 2040 rok?
Onocoy Token (ONO) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ONO do 2040 roku.
