Informacje o cenie Oneoneone (SN111) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.695898 $ 0.695898 $ 0.695898 Minimum 24h $ 0.817577 $ 0.817577 $ 0.817577 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.695898$ 0.695898 $ 0.695898 Maksimum 24h $ 0.817577$ 0.817577 $ 0.817577 Historyczne maksimum $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Najniższa cena $ 0.326681$ 0.326681 $ 0.326681 Zmiana ceny (1H) +1.49% Zmiana ceny (1D) -3.49% Zmiana ceny (7D) -17.45% Zmiana ceny (7D) -17.45%

Aktualna cena Oneoneone (SN111) wynosi $0.716958. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN111 wahał się między $ 0.695898 a $ 0.817577, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN111 w historii to $ 1.028, a najniższy to $ 0.326681.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN111 zmieniły się o +1.49% w ciągu ostatniej godziny, o -3.49% w ciągu 24 godzin i o -17.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Oneoneone (SN111)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Podaż w obiegu 1.62M 1.62M 1.62M Całkowita podaż 1,624,572.784661896 1,624,572.784661896 1,624,572.784661896

Obecna kapitalizacja rynkowa Oneoneone wynosi $ 1.16M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN111 w obiegu wynosi 1.62M, przy całkowitej podaży 1624572.784661896. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.16M.