Informacje o cenie Onboarding (ONBOARDING) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00166146$ 0.00166146 $ 0.00166146 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) +1.53% Zmiana ceny (7D) -20.36% Zmiana ceny (7D) -20.36%

Aktualna cena Onboarding (ONBOARDING) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ONBOARDING wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ONBOARDING w historii to $ 0.00166146, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ONBOARDING zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +1.53% w ciągu 24 godzin i o -20.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Onboarding (ONBOARDING)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K Podaż w obiegu 992.88M 992.88M 992.88M Całkowita podaż 992,879,287.152755 992,879,287.152755 992,879,287.152755

Obecna kapitalizacja rynkowa Onboarding wynosi $ 6.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ONBOARDING w obiegu wynosi 992.88M, przy całkowitej podaży 992879287.152755. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.34K.