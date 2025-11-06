Informacje o cenie OKBDOGE (OKBDOGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.85% Zmiana ceny (1D) -2.33% Zmiana ceny (7D) -27.54% Zmiana ceny (7D) -27.54%

Aktualna cena OKBDOGE (OKBDOGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OKBDOGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OKBDOGE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OKBDOGE zmieniły się o -0.85% w ciągu ostatniej godziny, o -2.33% w ciągu 24 godzin i o -27.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OKBDOGE (OKBDOGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 39.27K$ 39.27K $ 39.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 39.27K$ 39.27K $ 39.27K Podaż w obiegu 210.00B 210.00B 210.00B Całkowita podaż 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa OKBDOGE wynosi $ 39.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OKBDOGE w obiegu wynosi 210.00B, przy całkowitej podaży 210000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.27K.