Aktualna cena NOTMEME Agent to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NOTMEME do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NOTMEME łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena NOTMEME Agent to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NOTMEME do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NOTMEME łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NOTMEME

Informacje o cenie NOTMEME

Czym jest NOTMEME

Biała księga NOTMEME

Oficjalna strona internetowa NOTMEME

Tokenomika NOTMEME

Prognoza cen NOTMEME

Cena NOTMEME Agent (NOTMEME)

Aktualna cena 1 NOTMEME do USD:

--
----
0.00%1D
USD
NOTMEME Agent (NOTMEME) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie NOTMEME Agent (NOTMEME) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+0.32%

+0.32%

Aktualna cena NOTMEME Agent (NOTMEME) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOTMEME wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOTMEME w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOTMEME zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NOTMEME Agent (NOTMEME)

$ 17.68K
$ 17.68K$ 17.68K

--
----

$ 53.00K
$ 53.00K$ 53.00K

33.34B
33.34B 33.34B

99,979,792,383.97723
99,979,792,383.97723 99,979,792,383.97723

Obecna kapitalizacja rynkowa NOTMEME Agent wynosi $ 17.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOTMEME w obiegu wynosi 33.34B, przy całkowitej podaży 99979792383.97723. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 53.00K.

Historia ceny NOTMEME Agent (NOTMEME) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny NOTMEME Agent do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny NOTMEME Agent do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny NOTMEME Agent do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny NOTMEME Agent do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ 0-2.54%
60 dni$ 0-3.58%
90 dni$ 0--

Co to jest NOTMEME Agent (NOTMEME)

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.
Paired with its cross-chain Memepad, NOTMEME provides access to multiple blockchain networks (Solana, Base, BSC, Ethereum, TON) and unparalleled simplicity of token creation and trading

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla NOTMEME Agent (NOTMEME)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny NOTMEME Agent (w USD)

Jaka będzie wartość NOTMEME Agent (NOTMEME) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NOTMEME Agent (NOTMEME) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NOTMEME Agent.

Sprawdź teraz prognozę ceny NOTMEME Agent!

NOTMEME na lokalne waluty

Tokenomika NOTMEME Agent (NOTMEME)

Zrozumienie tokenomiki NOTMEME Agent (NOTMEME) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NOTMEMEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące NOTMEME Agent (NOTMEME)

Jaka jest dziś wartość NOTMEME Agent (NOTMEME)?
Aktualna cena NOTMEME w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NOTMEME do USD?
Aktualna cena NOTMEME w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NOTMEME Agent?
Kapitalizacja rynkowa dla NOTMEME wynosi $ 17.68K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NOTMEME w obiegu?
W obiegu NOTMEME znajduje się 33.34B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NOTMEME?
NOTMEME osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NOTMEME?
NOTMEME zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NOTMEME?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NOTMEME wynosi -- USD.
Czy w tym roku NOTMEME pójdzie wyżej?
NOTMEME może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NOTMEME, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe NOTMEME Agent (NOTMEME)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

