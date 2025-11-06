Informacje o cenie Nirvana ANA (ANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Minimum 24h $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Maksimum 24h Minimum 24h $ 4.15$ 4.15 $ 4.15 Maksimum 24h $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 Historyczne maksimum $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 Najniższa cena $ 3.9$ 3.9 $ 3.9 Zmiana ceny (1H) +0.79% Zmiana ceny (1D) +0.54% Zmiana ceny (7D) -1.18% Zmiana ceny (7D) -1.18%

Aktualna cena Nirvana ANA (ANA) wynosi $4.19. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANA wahał się między $ 4.15 a $ 4.19, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANA w historii to $ 5.22, a najniższy to $ 3.9.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANA zmieniły się o +0.79% w ciągu ostatniej godziny, o +0.54% w ciągu 24 godzin i o -1.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nirvana ANA (ANA)

Kapitalizacja rynkowa $ 32.33M$ 32.33M $ 32.33M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 32.33M$ 32.33M $ 32.33M Podaż w obiegu 7.72M 7.72M 7.72M Całkowita podaż 7,721,695.16884 7,721,695.16884 7,721,695.16884

Obecna kapitalizacja rynkowa Nirvana ANA wynosi $ 32.33M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANA w obiegu wynosi 7.72M, przy całkowitej podaży 7721695.16884. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.33M.