Aktualna cena Nirvana ANA to 4.19 USD. Śledź aktualizacje cen ANA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ANA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Nirvana ANA to 4.19 USD. Śledź aktualizacje cen ANA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ANA łatwo w MEXC już teraz.

Logo Nirvana ANA

Cena Nirvana ANA (ANA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ANA do USD:

$4.19
+0.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Nirvana ANA (ANA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:57:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Nirvana ANA (ANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 4.15
Minimum 24h
$ 4.19
Maksimum 24h

$ 4.15
$ 4.19
$ 5.22
$ 3.9
+0.79%

+0.54%

-1.18%

-1.18%

Aktualna cena Nirvana ANA (ANA) wynosi $4.19. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANA wahał się między $ 4.15 a $ 4.19, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANA w historii to $ 5.22, a najniższy to $ 3.9.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANA zmieniły się o +0.79% w ciągu ostatniej godziny, o +0.54% w ciągu 24 godzin i o -1.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nirvana ANA (ANA)

$ 32.33M
--
$ 32.33M
7.72M
7,721,695.16884
Obecna kapitalizacja rynkowa Nirvana ANA wynosi $ 32.33M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANA w obiegu wynosi 7.72M, przy całkowitej podaży 7721695.16884. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.33M.

Historia ceny Nirvana ANA (ANA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nirvana ANA do USD wyniosła $ +0.02242884.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nirvana ANA do USD wyniosła $ -0.3618965850.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nirvana ANA do USD wyniosła $ -0.8315934900.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nirvana ANA do USD wyniosła $ -0.293674386432038.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.02242884+0.54%
30 Dni$ -0.3618965850-8.63%
60 dni$ -0.8315934900-19.84%
90 dni$ -0.293674386432038-6.54%

Co to jest Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Nirvana ANA (ANA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Nirvana ANA (w USD)

Jaka będzie wartość Nirvana ANA (ANA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nirvana ANA (ANA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nirvana ANA.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nirvana ANA!

ANA na lokalne waluty

Tokenomika Nirvana ANA (ANA)

Zrozumienie tokenomiki Nirvana ANA (ANA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ANAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nirvana ANA (ANA)

Jaka jest dziś wartość Nirvana ANA (ANA)?
Aktualna cena ANA w USD wynosi 4.19USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ANA do USD?
Aktualna cena ANA w USD wynosi $ 4.19. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nirvana ANA?
Kapitalizacja rynkowa dla ANA wynosi $ 32.33M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ANA w obiegu?
W obiegu ANA znajduje się 7.72M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ANA?
ANA osiąga ATH w wysokości 5.22 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ANA?
ANA zaliczył cenę ATL w wysokości 3.9 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ANA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ANA wynosi -- USD.
Czy w tym roku ANA pójdzie wyżej?
ANA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ANA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:57:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Nirvana ANA (ANA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

