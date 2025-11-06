GiełdaDEX+
Aktualna cena Ninjas in Pyjamas to 0.122063 USD. Śledź aktualizacje cen DOJO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOJO łatwo w MEXC już teraz.

Cena Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Aktualna cena 1 DOJO do USD:

$0.122063
-2.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.121861
Minimum 24h
$ 0.126572
Maksimum 24h

$ 0.121861
$ 0.126572
$ 1.56
$ 0.121861
-0.16%

-2.77%

-33.86%

-33.86%

Aktualna cena Ninjas in Pyjamas (DOJO) wynosi $0.122063. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOJO wahał się między $ 0.121861 a $ 0.126572, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOJO w historii to $ 1.56, a najniższy to $ 0.121861.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOJO zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o -2.77% w ciągu 24 godzin i o -33.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ninjas in Pyjamas (DOJO)

$ 67.03K
--
$ 610.31K
549.14K
5,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Ninjas in Pyjamas wynosi $ 67.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOJO w obiegu wynosi 549.14K, przy całkowitej podaży 5000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 610.31K.

Historia ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ninjas in Pyjamas do USD wyniosła $ -0.0034839496729768.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ninjas in Pyjamas do USD wyniosła $ -0.0922113947.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ninjas in Pyjamas do USD wyniosła $ -0.1048328432.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ninjas in Pyjamas do USD wyniosła $ -0.7786537123750991.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0034839496729768-2.77%
30 Dni$ -0.0922113947-75.54%
60 dni$ -0.1048328432-85.88%
90 dni$ -0.7786537123750991-86.44%

Co to jest Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (w USD)

Jaka będzie wartość Ninjas in Pyjamas (DOJO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ninjas in Pyjamas (DOJO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ninjas in Pyjamas.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ninjas in Pyjamas!

DOJO na lokalne waluty

Tokenomika Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Zrozumienie tokenomiki Ninjas in Pyjamas (DOJO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOJOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Jaka jest dziś wartość Ninjas in Pyjamas (DOJO)?
Aktualna cena DOJO w USD wynosi 0.122063USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOJO do USD?
Aktualna cena DOJO w USD wynosi $ 0.122063. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ninjas in Pyjamas?
Kapitalizacja rynkowa dla DOJO wynosi $ 67.03K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOJO w obiegu?
W obiegu DOJO znajduje się 549.14K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOJO?
DOJO osiąga ATH w wysokości 1.56 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOJO?
DOJO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.121861 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOJO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOJO wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOJO pójdzie wyżej?
DOJO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOJO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

