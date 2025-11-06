Informacje o cenie Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.121861 $ 0.121861 $ 0.121861 Minimum 24h $ 0.126572 $ 0.126572 $ 0.126572 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.121861$ 0.121861 $ 0.121861 Maksimum 24h $ 0.126572$ 0.126572 $ 0.126572 Historyczne maksimum $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Najniższa cena $ 0.121861$ 0.121861 $ 0.121861 Zmiana ceny (1H) -0.16% Zmiana ceny (1D) -2.77% Zmiana ceny (7D) -33.86% Zmiana ceny (7D) -33.86%

Aktualna cena Ninjas in Pyjamas (DOJO) wynosi $0.122063. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOJO wahał się między $ 0.121861 a $ 0.126572, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOJO w historii to $ 1.56, a najniższy to $ 0.121861.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOJO zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o -2.77% w ciągu 24 godzin i o -33.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Kapitalizacja rynkowa $ 67.03K$ 67.03K $ 67.03K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 610.31K$ 610.31K $ 610.31K Podaż w obiegu 549.14K 549.14K 549.14K Całkowita podaż 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ninjas in Pyjamas wynosi $ 67.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOJO w obiegu wynosi 549.14K, przy całkowitej podaży 5000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 610.31K.