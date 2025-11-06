Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

Sprawdź prognozy cen Ninjas in Pyjamas na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DOJO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Ninjas in Pyjamas
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 21:01:56 (UTC+8)

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Ninjas in Pyjamas może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.120964.

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Ninjas in Pyjamas może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.127012.

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DOJO na 2027 rok wyniesie $ 0.133362 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DOJO na 2028 rok wyniesie $ 0.140030 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DOJO w 2029 roku wyniesie $ 0.147032 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DOJO w 2030 roku wyniesie $ 0.154384 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Ninjas in Pyjamas może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.251475.

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Ninjas in Pyjamas może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.409627.

Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Ninjas in Pyjamas na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na dziś

Przewidywana cena dla DOJO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.120964. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DOJO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.120980. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Ninjas in Pyjamas (DOJO) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DOJO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.121079. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DOJO wynosi $0.121461. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Ninjas in Pyjamas

Najnowsza cena DOJO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto DOJO ma podaż w obiegu wynoszącą 549.14K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 66.40K.

Historyczna cena Ninjas in Pyjamas

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Ninjas in Pyjamas, cena Ninjas in Pyjamas wynosi 0.120964USD. Podaż w obiegu Ninjas in Pyjamas (DOJO) wynosi 549.14K DOJO, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $66,401.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -3.63%
    $ -0.004560
    $ 0.126572
    $ 0.120901
  • 7 D
    -33.61%
    $ -0.040660
    $ 0.486604
    $ 0.121644
  • 30 Dni
    -75.00%
    $ -0.090726
    $ 0.486604
    $ 0.121644
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Ninjas in Pyjamas zanotował zmianę ceny o $-0.004560, co stanowi -3.63% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Ninjas in Pyjamas osiągnął maksimum na poziomie $0.486604 i minimum na poziomie $0.121644. Zanotowano zmianę ceny o -33.61%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał DOJO do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Ninjas in Pyjamas o -75.00%, co odpowiada około $-0.090726 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DOJO.

Jak działa moduł przewidywania ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO)?

Moduł predykcji ceny Ninjas in Pyjamas to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DOJO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Ninjas in Pyjamas na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DOJO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Ninjas in Pyjamas. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DOJO.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DOJO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Ninjas in Pyjamas.

Dlaczego prognoaza ceny DOJO jest ważna?

Prognozy cen DOJO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.