Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

Sprawdź prognozy cen Ninjas in Pyjamas na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DOJO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Ninjas in Pyjamas % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Ninjas in Pyjamas może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.120964. Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Ninjas in Pyjamas może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.127012. Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DOJO na 2027 rok wyniesie $ 0.133362 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DOJO na 2028 rok wyniesie $ 0.140030 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DOJO w 2029 roku wyniesie $ 0.147032 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DOJO w 2030 roku wyniesie $ 0.154384 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Ninjas in Pyjamas może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.251475. Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Ninjas in Pyjamas może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.409627. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.120964 0.00%

2026 $ 0.127012 5.00%

2027 $ 0.133362 10.25%

2028 $ 0.140030 15.76%

2029 $ 0.147032 21.55%

2030 $ 0.154384 27.63%

2031 $ 0.162103 34.01%

2032 $ 0.170208 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.178718 47.75%

2034 $ 0.187654 55.13%

2035 $ 0.197037 62.89%

2036 $ 0.206889 71.03%

2037 $ 0.217233 79.59%

2038 $ 0.228095 88.56%

2039 $ 0.239500 97.99%

2040 $ 0.251475 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Ninjas in Pyjamas na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.120964 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.120980 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.121079 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.121461 0.41% Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na dziś Przewidywana cena dla DOJO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.120964 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DOJO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.120980 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Ninjas in Pyjamas (DOJO) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DOJO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.121079 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Ninjas in Pyjamas (DOJO) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DOJO wynosi $0.121461 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Ninjas in Pyjamas Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 66.40K$ 66.40K $ 66.40K Podaż w obiegu 549.14K 549.14K 549.14K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DOJO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto DOJO ma podaż w obiegu wynoszącą 549.14K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 66.40K. Zobacz na żywo cenę DOJO

Historyczna cena Ninjas in Pyjamas Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Ninjas in Pyjamas, cena Ninjas in Pyjamas wynosi 0.120964USD. Podaż w obiegu Ninjas in Pyjamas (DOJO) wynosi 549.14K DOJO , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $66,401 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -3.63% $ -0.004560 $ 0.126572 $ 0.120901

7 D -33.61% $ -0.040660 $ 0.486604 $ 0.121644

30 Dni -75.00% $ -0.090726 $ 0.486604 $ 0.121644 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Ninjas in Pyjamas zanotował zmianę ceny o $-0.004560 , co stanowi -3.63% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Ninjas in Pyjamas osiągnął maksimum na poziomie $0.486604 i minimum na poziomie $0.121644 . Zanotowano zmianę ceny o -33.61% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DOJO do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Ninjas in Pyjamas o -75.00% , co odpowiada około $-0.090726 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DOJO.

Jak działa moduł przewidywania ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO)? Moduł predykcji ceny Ninjas in Pyjamas to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DOJO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Ninjas in Pyjamas na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DOJO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Ninjas in Pyjamas. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DOJO. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DOJO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Ninjas in Pyjamas.

Dlaczego prognoaza ceny DOJO jest ważna?

Prognozy cen DOJO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DOJO? Według Twoich prognoz DOJO osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DOJO na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO), przewidywana cena DOJO osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DOJO w 2026 roku? Cena 1 Ninjas in Pyjamas (DOJO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz DOJO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DOJO w 2027 roku? Ninjas in Pyjamas (DOJO) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DOJO do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DOJO w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Ninjas in Pyjamas (DOJO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DOJO w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Ninjas in Pyjamas (DOJO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DOJO w 2030 roku? Cena 1 Ninjas in Pyjamas (DOJO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz DOJO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DOJO na 2040 rok? Ninjas in Pyjamas (DOJO) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DOJO do 2040 roku.