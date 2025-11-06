Informacje o cenie NIKY (NIKY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00202952$ 0.00202952 $ 0.00202952 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.32% Zmiana ceny (1D) +2.01% Zmiana ceny (7D) -17.49% Zmiana ceny (7D) -17.49%

Aktualna cena NIKY (NIKY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NIKY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NIKY w historii to $ 0.00202952, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NIKY zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +2.01% w ciągu 24 godzin i o -17.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NIKY (NIKY)

Kapitalizacja rynkowa $ 717.17K$ 717.17K $ 717.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 717.17K$ 717.17K $ 717.17K Podaż w obiegu 999.67M 999.67M 999.67M Całkowita podaż 999,674,170.499302 999,674,170.499302 999,674,170.499302

Obecna kapitalizacja rynkowa NIKY wynosi $ 717.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NIKY w obiegu wynosi 999.67M, przy całkowitej podaży 999674170.499302. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 717.17K.