GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Nereus to 0.135728 USD. Śledź aktualizacje cen NRS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NRS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Nereus to 0.135728 USD. Śledź aktualizacje cen NRS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NRS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NRS

Informacje o cenie NRS

Czym jest NRS

Biała księga NRS

Oficjalna strona internetowa NRS

Tokenomika NRS

Prognoza cen NRS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Nereus

Cena Nereus (NRS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NRS do USD:

$0.135728
$0.135728$0.135728
-0.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Nereus (NRS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:55:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Nereus (NRS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.135503
$ 0.135503$ 0.135503
Minimum 24h
$ 0.138525
$ 0.138525$ 0.138525
Maksimum 24h

$ 0.135503
$ 0.135503$ 0.135503

$ 0.138525
$ 0.138525$ 0.138525

$ 0.687331
$ 0.687331$ 0.687331

$ 0.088159
$ 0.088159$ 0.088159

--

-0.30%

+0.04%

+0.04%

Aktualna cena Nereus (NRS) wynosi $0.135728. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NRS wahał się między $ 0.135503 a $ 0.138525, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NRS w historii to $ 0.687331, a najniższy to $ 0.088159.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NRS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.30% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nereus (NRS)

$ 5.29M
$ 5.29M$ 5.29M

--
----

$ 135.73M
$ 135.73M$ 135.73M

39.01M
39.01M 39.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nereus wynosi $ 5.29M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NRS w obiegu wynosi 39.01M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 135.73M.

Historia ceny Nereus (NRS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nereus do USD wyniosła $ -0.0004162471698379.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nereus do USD wyniosła $ +0.0045110015.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nereus do USD wyniosła $ -0.0036450161.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nereus do USD wyniosła $ +0.00628669138474617.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0004162471698379-0.30%
30 Dni$ +0.0045110015+3.32%
60 dni$ -0.0036450161-2.68%
90 dni$ +0.00628669138474617+4.86%

Co to jest Nereus (NRS)

Nereus is a derivatives trading platform on Polygon, combining the transparency and security of DeFi with the performance and user experience of CEX

Launched on the Polygon blockchain, Nereus is a decentralized derivatives trading platform that integrates features typical of centralized exchanges (CEX) with the transparency and security of decentralized finance (DeFi). Designed to enhance capital efficiency, Nereus offers up to 150x leverage on a broad selection of assets, including cryptocurrencies, forex, and commodities.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Nereus (w USD)

Jaka będzie wartość Nereus (NRS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nereus (NRS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nereus.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nereus!

NRS na lokalne waluty

Tokenomika Nereus (NRS)

Zrozumienie tokenomiki Nereus (NRS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NRSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nereus (NRS)

Jaka jest dziś wartość Nereus (NRS)?
Aktualna cena NRS w USD wynosi 0.135728USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NRS do USD?
Aktualna cena NRS w USD wynosi $ 0.135728. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nereus?
Kapitalizacja rynkowa dla NRS wynosi $ 5.29M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NRS w obiegu?
W obiegu NRS znajduje się 39.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NRS?
NRS osiąga ATH w wysokości 0.687331 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NRS?
NRS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.088159 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NRS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NRS wynosi -- USD.
Czy w tym roku NRS pójdzie wyżej?
NRS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NRS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:55:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Nereus (NRS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,657.16
$103,657.16$103,657.16

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.86
$3,433.86$3,433.86

+1.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.46
$162.46$162.46

+1.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.89
$1,477.89$1,477.89

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,657.16
$103,657.16$103,657.16

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.86
$3,433.86$3,433.86

+1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3607
$2.3607$2.3607

+3.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.46
$162.46$162.46

+1.20%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1525
$1.1525$1.1525

+6.20%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03439
$0.03439$0.03439

+37.56%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00387
$0.00387$0.00387

-48.40%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011458
$0.000011458$0.000011458

+506.88%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2316
$0.2316$0.2316

+363.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4656
$1.4656$1.4656

+80.67%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01878
$0.01878$0.01878

+50.24%