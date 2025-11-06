Informacje o cenie Nereus (NRS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.135503 $ 0.135503 $ 0.135503 Minimum 24h $ 0.138525 $ 0.138525 $ 0.138525 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.135503$ 0.135503 $ 0.135503 Maksimum 24h $ 0.138525$ 0.138525 $ 0.138525 Historyczne maksimum $ 0.687331$ 0.687331 $ 0.687331 Najniższa cena $ 0.088159$ 0.088159 $ 0.088159 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.30% Zmiana ceny (7D) +0.04% Zmiana ceny (7D) +0.04%

Aktualna cena Nereus (NRS) wynosi $0.135728. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NRS wahał się między $ 0.135503 a $ 0.138525, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NRS w historii to $ 0.687331, a najniższy to $ 0.088159.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NRS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.30% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nereus (NRS)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 135.73M$ 135.73M $ 135.73M Podaż w obiegu 39.01M 39.01M 39.01M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nereus wynosi $ 5.29M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NRS w obiegu wynosi 39.01M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 135.73M.