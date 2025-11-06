GiełdaDEX+
Aktualna cena MyCroStrategy to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MCS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MCS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MCS

Informacje o cenie MCS

Czym jest MCS

Oficjalna strona internetowa MCS

Tokenomika MCS

Prognoza cen MCS

Cena MyCroStrategy (MCS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MCS do USD:

--
----
+0.30%1D
USD
MyCroStrategy (MCS) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie MyCroStrategy (MCS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

+0.33%

-22.56%

-22.56%

Aktualna cena MyCroStrategy (MCS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MCS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MCS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MCS zmieniły się o +0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +0.33% w ciągu 24 godzin i o -22.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MyCroStrategy (MCS)

$ 44.32K
$ 44.32K$ 44.32K

--
----

$ 44.32K
$ 44.32K$ 44.32K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MyCroStrategy wynosi $ 44.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MCS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.32K.

Historia ceny MyCroStrategy (MCS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MyCroStrategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MyCroStrategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MyCroStrategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MyCroStrategy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.33%
30 Dni$ 0-67.22%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest MyCroStrategy (MCS)

MyCroStrategy (MCS) is a decentralized treasury initiative built on the Cronos blockchain. It is designed to strategically accumulate and manage CRO and other Cronos-native assets in a transparent, on-chain manner. The project adapts the model pioneered by MicroStrategy’s Bitcoin holdings to the Cronos ecosystem by maintaining a community-governed treasury that supports ecosystem growth and long-term value creation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MyCroStrategy (MCS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MyCroStrategy (w USD)

Jaka będzie wartość MyCroStrategy (MCS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MyCroStrategy (MCS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MyCroStrategy.

Sprawdź teraz prognozę ceny MyCroStrategy!

MCS na lokalne waluty

Tokenomika MyCroStrategy (MCS)

Zrozumienie tokenomiki MyCroStrategy (MCS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MCSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MyCroStrategy (MCS)

Jaka jest dziś wartość MyCroStrategy (MCS)?
Aktualna cena MCS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MCS do USD?
Aktualna cena MCS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MyCroStrategy?
Kapitalizacja rynkowa dla MCS wynosi $ 44.32K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MCS w obiegu?
W obiegu MCS znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MCS?
MCS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MCS?
MCS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MCS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MCS wynosi -- USD.
Czy w tym roku MCS pójdzie wyżej?
MCS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MCS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe MyCroStrategy (MCS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

