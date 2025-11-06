GiełdaDEX+
Aktualna cena MOONDOGE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MOONDOGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOONDOGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MOONDOGE

Informacje o cenie MOONDOGE

Czym jest MOONDOGE

Oficjalna strona internetowa MOONDOGE

Tokenomika MOONDOGE

Prognoza cen MOONDOGE

Cena MOONDOGE (MOONDOGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MOONDOGE do USD:

--
----
+2.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
MOONDOGE (MOONDOGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:59:39 (UTC+8)

Informacje o cenie MOONDOGE (MOONDOGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01037486
$ 0.01037486$ 0.01037486

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+2.68%

+1.31%

+1.31%

Aktualna cena MOONDOGE (MOONDOGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOONDOGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOONDOGE w historii to $ 0.01037486, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOONDOGE zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +2.68% w ciągu 24 godzin i o +1.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MOONDOGE (MOONDOGE)

$ 52.59K
$ 52.59K$ 52.59K

--
----

$ 52.59K
$ 52.59K$ 52.59K

998.98M
998.98M 998.98M

998,979,047.383838
998,979,047.383838 998,979,047.383838

Obecna kapitalizacja rynkowa MOONDOGE wynosi $ 52.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOONDOGE w obiegu wynosi 998.98M, przy całkowitej podaży 998979047.383838. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 52.59K.

Historia ceny MOONDOGE (MOONDOGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MOONDOGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MOONDOGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MOONDOGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MOONDOGE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.68%
30 Dni$ 0-38.23%
60 dni$ 0-26.27%
90 dni$ 0--

Co to jest MOONDOGE (MOONDOGE)

Just a moondoge headed to the moon

MoonDoge ($MOONDOGE) is your cosmic canine companion on the Solana blockchain—built for memes, community, and moon-bound vibes.

With the rallying cry “Houston, Doge reporting for Moon Mission,” MoonDoge blends space-age humor with meme-fueled culture.

It’s not just another dog token—it’s a lunar movement powered by fast, low-cost Solana tech. Join the pack, spread the bark, and let’s send this good boy to the moon!

MoonDoge is barking at the moon and beyond. The community is active, the mission is clear, and the rocket is fueled.

So the question is… are you coming with us? Buckle up. Bark loud. Let’s MoonDoge.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MOONDOGE (MOONDOGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MOONDOGE (w USD)

Jaka będzie wartość MOONDOGE (MOONDOGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MOONDOGE (MOONDOGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MOONDOGE.

Sprawdź teraz prognozę ceny MOONDOGE!

MOONDOGE na lokalne waluty

Tokenomika MOONDOGE (MOONDOGE)

Zrozumienie tokenomiki MOONDOGE (MOONDOGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MOONDOGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MOONDOGE (MOONDOGE)

Jaka jest dziś wartość MOONDOGE (MOONDOGE)?
Aktualna cena MOONDOGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MOONDOGE do USD?
Aktualna cena MOONDOGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MOONDOGE?
Kapitalizacja rynkowa dla MOONDOGE wynosi $ 52.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MOONDOGE w obiegu?
W obiegu MOONDOGE znajduje się 998.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MOONDOGE?
MOONDOGE osiąga ATH w wysokości 0.01037486 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MOONDOGE?
MOONDOGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MOONDOGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MOONDOGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku MOONDOGE pójdzie wyżej?
MOONDOGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MOONDOGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:59:39 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MOONDOGE (MOONDOGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

