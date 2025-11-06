Informacje o cenie MOONDOGE (MOONDOGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01037486$ 0.01037486 $ 0.01037486 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.32% Zmiana ceny (1D) +2.68% Zmiana ceny (7D) +1.31% Zmiana ceny (7D) +1.31%

Aktualna cena MOONDOGE (MOONDOGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOONDOGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOONDOGE w historii to $ 0.01037486, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOONDOGE zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +2.68% w ciągu 24 godzin i o +1.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MOONDOGE (MOONDOGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 52.59K$ 52.59K $ 52.59K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 52.59K$ 52.59K $ 52.59K Podaż w obiegu 998.98M 998.98M 998.98M Całkowita podaż 998,979,047.383838 998,979,047.383838 998,979,047.383838

Obecna kapitalizacja rynkowa MOONDOGE wynosi $ 52.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOONDOGE w obiegu wynosi 998.98M, przy całkowitej podaży 998979047.383838. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 52.59K.