Informacje o cenie Monkey The Picasso (MONKEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001497 $ 0.00001497 $ 0.00001497 Minimum 24h $ 0.0000165 $ 0.0000165 $ 0.0000165 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001497$ 0.00001497 $ 0.00001497 Maksimum 24h $ 0.0000165$ 0.0000165 $ 0.0000165 Historyczne maksimum $ 0.0055935$ 0.0055935 $ 0.0055935 Najniższa cena $ 0.00001487$ 0.00001487 $ 0.00001487 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) +4.17% Zmiana ceny (7D) -31.51% Zmiana ceny (7D) -31.51%

Aktualna cena Monkey The Picasso (MONKEY) wynosi $0.00001628. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MONKEY wahał się między $ 0.00001497 a $ 0.0000165, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MONKEY w historii to $ 0.0055935, a najniższy to $ 0.00001487.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MONKEY zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +4.17% w ciągu 24 godzin i o -31.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Monkey The Picasso (MONKEY)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K Podaż w obiegu 949.82M 949.82M 949.82M Całkowita podaż 979,684,629.352816 979,684,629.352816 979,684,629.352816

Obecna kapitalizacja rynkowa Monkey The Picasso wynosi $ 15.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MONKEY w obiegu wynosi 949.82M, przy całkowitej podaży 979684629.352816. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.95K.