Aktualna cena Monkey The Picasso to 0.00001628 USD. Śledź aktualizacje cen MONKEY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MONKEY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MONKEY

Informacje o cenie MONKEY

Czym jest MONKEY

Oficjalna strona internetowa MONKEY

Tokenomika MONKEY

Prognoza cen MONKEY

Logo Monkey The Picasso

Cena Monkey The Picasso (MONKEY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MONKEY do USD:

--
----
+4.10%1D
mexc
USD
Monkey The Picasso (MONKEY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Monkey The Picasso (MONKEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00001497
$ 0.00001497$ 0.00001497
Minimum 24h
$ 0.0000165
$ 0.0000165$ 0.0000165
Maksimum 24h

$ 0.00001497
$ 0.00001497$ 0.00001497

$ 0.0000165
$ 0.0000165$ 0.0000165

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0.00001487
$ 0.00001487$ 0.00001487

-0.11%

+4.17%

-31.51%

-31.51%

Aktualna cena Monkey The Picasso (MONKEY) wynosi $0.00001628. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MONKEY wahał się między $ 0.00001497 a $ 0.0000165, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MONKEY w historii to $ 0.0055935, a najniższy to $ 0.00001487.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MONKEY zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +4.17% w ciągu 24 godzin i o -31.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Monkey The Picasso (MONKEY)

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

--
----

$ 15.95K
$ 15.95K$ 15.95K

949.82M
949.82M 949.82M

979,684,629.352816
979,684,629.352816 979,684,629.352816

Obecna kapitalizacja rynkowa Monkey The Picasso wynosi $ 15.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MONKEY w obiegu wynosi 949.82M, przy całkowitej podaży 979684629.352816. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.95K.

Historia ceny Monkey The Picasso (MONKEY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Monkey The Picasso do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Monkey The Picasso do USD wyniosła $ -0.0000156384.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Monkey The Picasso do USD wyniosła $ -0.0000161458.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Monkey The Picasso do USD wyniosła $ -0.004269798077194171.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.17%
30 Dni$ -0.0000156384-96.05%
60 dni$ -0.0000161458-99.17%
90 dni$ -0.004269798077194171-99.62%

Co to jest Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Monkey The Picasso (MONKEY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Monkey The Picasso (w USD)

Jaka będzie wartość Monkey The Picasso (MONKEY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Monkey The Picasso (MONKEY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Monkey The Picasso.

Sprawdź teraz prognozę ceny Monkey The Picasso!

MONKEY na lokalne waluty

Tokenomika Monkey The Picasso (MONKEY)

Zrozumienie tokenomiki Monkey The Picasso (MONKEY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MONKEYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Monkey The Picasso (MONKEY)

Jaka jest dziś wartość Monkey The Picasso (MONKEY)?
Aktualna cena MONKEY w USD wynosi 0.00001628USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MONKEY do USD?
Aktualna cena MONKEY w USD wynosi $ 0.00001628. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Monkey The Picasso?
Kapitalizacja rynkowa dla MONKEY wynosi $ 15.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MONKEY w obiegu?
W obiegu MONKEY znajduje się 949.82M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MONKEY?
MONKEY osiąga ATH w wysokości 0.0055935 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MONKEY?
MONKEY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001487 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MONKEY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MONKEY wynosi -- USD.
Czy w tym roku MONKEY pójdzie wyżej?
MONKEY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MONKEY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:28 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

