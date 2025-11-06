Cena Monkey The Picasso (MONKEY)
Aktualna cena Monkey The Picasso (MONKEY) wynosi $0.00001628. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MONKEY wahał się między $ 0.00001497 a $ 0.0000165, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MONKEY w historii to $ 0.0055935, a najniższy to $ 0.00001487.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MONKEY zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +4.17% w ciągu 24 godzin i o -31.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Monkey The Picasso wynosi $ 15.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MONKEY w obiegu wynosi 949.82M, przy całkowitej podaży 979684629.352816. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.95K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Monkey The Picasso do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Monkey The Picasso do USD wyniosła $ -0.0000156384.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Monkey The Picasso do USD wyniosła $ -0.0000161458.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Monkey The Picasso do USD wyniosła $ -0.004269798077194171.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+4.17%
|30 Dni
|$ -0.0000156384
|-96.05%
|60 dni
|$ -0.0000161458
|-99.17%
|90 dni
|$ -0.004269798077194171
|-99.62%
$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
