Informacje o cenie MITCH (IDRAWLINE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0005315 $ 0.0005315 $ 0.0005315 Minimum 24h $ 0.0005619 $ 0.0005619 $ 0.0005619 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0005315$ 0.0005315 $ 0.0005315 Maksimum 24h $ 0.0005619$ 0.0005619 $ 0.0005619 Historyczne maksimum $ 0.03880398$ 0.03880398 $ 0.03880398 Najniższa cena $ 0.00052815$ 0.00052815 $ 0.00052815 Zmiana ceny (1H) -0.29% Zmiana ceny (1D) -1.05% Zmiana ceny (7D) -31.29% Zmiana ceny (7D) -31.29%

Aktualna cena MITCH (IDRAWLINE) wynosi $0.00054397. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IDRAWLINE wahał się między $ 0.0005315 a $ 0.0005619, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IDRAWLINE w historii to $ 0.03880398, a najniższy to $ 0.00052815.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IDRAWLINE zmieniły się o -0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -1.05% w ciągu 24 godzin i o -31.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MITCH (IDRAWLINE)

Kapitalizacja rynkowa $ 543.98K$ 543.98K $ 543.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 543.98K$ 543.98K $ 543.98K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

Obecna kapitalizacja rynkowa MITCH wynosi $ 543.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IDRAWLINE w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999922.888952. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 543.98K.