Aktualna cena Mine Blue to 0.03999349 USD. Śledź aktualizacje cen MB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MB

Informacje o cenie MB

Czym jest MB

Biała księga MB

Oficjalna strona internetowa MB

Tokenomika MB

Prognoza cen MB

Logo Mine Blue

Cena Mine Blue (MB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MB do USD:

$0.03999349
-12.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Mine Blue (MB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:53:29 (UTC+8)

Informacje o cenie Mine Blue (MB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03883965
Minimum 24h
$ 0.04727502
Maksimum 24h

$ 0.03883965
$ 0.04727502
$ 0.065992
$ 0.01399899
--

-12.78%

+1.98%

+1.98%

Aktualna cena Mine Blue (MB) wynosi $0.03999349. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MB wahał się między $ 0.03883965 a $ 0.04727502, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MB w historii to $ 0.065992, a najniższy to $ 0.01399899.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MB zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -12.78% w ciągu 24 godzin i o +1.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mine Blue (MB)

$ 57.51M
--
$ 399.93M
1.44B
10,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Mine Blue wynosi $ 57.51M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MB w obiegu wynosi 1.44B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 399.93M.

Historia ceny Mine Blue (MB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mine Blue do USD wyniosła $ -0.00586057037617451.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mine Blue do USD wyniosła $ +0.0099771439.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mine Blue do USD wyniosła $ +0.0666370970.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mine Blue do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00586057037617451-12.78%
30 Dni$ +0.0099771439+24.95%
60 dni$ +0.0666370970+166.62%
90 dni$ 0--

Co to jest Mine Blue (MB)

Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Mine Blue (w USD)

Jaka będzie wartość Mine Blue (MB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mine Blue (MB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mine Blue.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mine Blue!

MB na lokalne waluty

Tokenomika Mine Blue (MB)

Zrozumienie tokenomiki Mine Blue (MB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mine Blue (MB)

Jaka jest dziś wartość Mine Blue (MB)?
Aktualna cena MB w USD wynosi 0.03999349USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MB do USD?
Aktualna cena MB w USD wynosi $ 0.03999349. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mine Blue?
Kapitalizacja rynkowa dla MB wynosi $ 57.51M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MB w obiegu?
W obiegu MB znajduje się 1.44B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MB?
MB osiąga ATH w wysokości 0.065992 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MB?
MB zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01399899 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MB wynosi -- USD.
Czy w tym roku MB pójdzie wyżej?
MB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:53:29 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

