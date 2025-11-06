Informacje o cenie Mine Blue (MB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03883965 $ 0.03883965 $ 0.03883965 Minimum 24h $ 0.04727502 $ 0.04727502 $ 0.04727502 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03883965$ 0.03883965 $ 0.03883965 Maksimum 24h $ 0.04727502$ 0.04727502 $ 0.04727502 Historyczne maksimum $ 0.065992$ 0.065992 $ 0.065992 Najniższa cena $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -12.78% Zmiana ceny (7D) +1.98% Zmiana ceny (7D) +1.98%

Aktualna cena Mine Blue (MB) wynosi $0.03999349. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MB wahał się między $ 0.03883965 a $ 0.04727502, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MB w historii to $ 0.065992, a najniższy to $ 0.01399899.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MB zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -12.78% w ciągu 24 godzin i o +1.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mine Blue (MB)

Kapitalizacja rynkowa $ 57.51M$ 57.51M $ 57.51M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 399.93M$ 399.93M $ 399.93M Podaż w obiegu 1.44B 1.44B 1.44B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mine Blue wynosi $ 57.51M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MB w obiegu wynosi 1.44B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 399.93M.