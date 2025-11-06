Prognoza ceny Mine Blue (MB) (USD)

Sprawdź prognozy cen Mine Blue na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MB w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Mine Blue na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Mine Blue (MB) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Mine Blue może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.043151. Prognoza ceny Mine Blue (MB) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Mine Blue może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.045308. Prognoza ceny Mine Blue (MB) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MB na 2027 rok wyniesie $ 0.047574 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Mine Blue (MB) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MB na 2028 rok wyniesie $ 0.049952 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Mine Blue (MB) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MB w 2029 roku wyniesie $ 0.052450 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Mine Blue (MB) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MB w 2030 roku wyniesie $ 0.055072 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Mine Blue (MB) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Mine Blue może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.089708. Prognoza ceny Mine Blue (MB) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Mine Blue może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.146124.

2026 $ 0.045308 5.00%

2027 $ 0.047574 10.25%

2028 $ 0.049952 15.76%

2029 $ 0.052450 21.55%

2030 $ 0.055072 27.63%

2031 $ 0.057826 34.01%

2032 $ 0.060717 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.063753 47.75%

2034 $ 0.066941 55.13%

2035 $ 0.070288 62.89%

2036 $ 0.073803 71.03%

2037 $ 0.077493 79.59%

2038 $ 0.081367 88.56%

2039 $ 0.085436 97.99%

2040 $ 0.089708 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Mine Blue na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.043151 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.043157 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.043192 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.043328 0.41% Prognoza ceny Mine Blue (MB) na dziś Przewidywana cena dla MB w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.043151 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Mine Blue (MB) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MB z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.043157 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Mine Blue (MB) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MB, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.043192 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Mine Blue (MB) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MB wynosi $0.043328 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Mine Blue Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 62.05M$ 62.05M $ 62.05M Podaż w obiegu 1.44B 1.44B 1.44B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MB to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MB ma podaż w obiegu wynoszącą 1.44B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 62.05M. Zobacz na żywo cenę MB

Historyczna cena Mine Blue Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Mine Blue, cena Mine Blue wynosi 0.043151USD. Podaż w obiegu Mine Blue (MB) wynosi 1.44B MB , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $62,049,027 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.50% $ 0.000213 $ 0.043151 $ 0.038839

7 D 68.04% $ 0.029361 $ 0.065991 $ 0.015095

30 Dni 30.74% $ 0.013263 $ 0.065991 $ 0.015095 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Mine Blue zanotował zmianę ceny o $0.000213 , co stanowi 0.50% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Mine Blue osiągnął maksimum na poziomie $0.065991 i minimum na poziomie $0.015095 . Zanotowano zmianę ceny o 68.04% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MB do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Mine Blue o 30.74% , co odpowiada około $0.013263 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MB.

Jak działa moduł przewidywania ceny Mine Blue (MB)? Moduł predykcji ceny Mine Blue to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MB. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Mine Blue na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MB, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Mine Blue. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MB. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MB, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Mine Blue.

Dlaczego prognoaza ceny MB jest ważna?

Prognozy cen MB są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

