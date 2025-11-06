Informacje o cenie mindshare (MINDSHARE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00039598 Maksimum 24h $ 0.00044661 Historyczne maksimum $ 0.00243364 Najniższa cena $ 0.00035709 Zmiana ceny (1H) +1.16% Zmiana ceny (1D) -8.96% Zmiana ceny (7D) -21.41%

Aktualna cena mindshare (MINDSHARE) wynosi $0.00040214. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MINDSHARE wahał się między $ 0.00039598 a $ 0.00044661, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MINDSHARE w historii to $ 0.00243364, a najniższy to $ 0.00035709.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MINDSHARE zmieniły się o +1.16% w ciągu ostatniej godziny, o -8.96% w ciągu 24 godzin i o -21.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o mindshare (MINDSHARE)

Kapitalizacja rynkowa $ 402.07K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 402.07K Podaż w obiegu 999.95M Całkowita podaż 999,949,315.206204

Obecna kapitalizacja rynkowa mindshare wynosi $ 402.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MINDSHARE w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999949315.206204. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 402.07K.