GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena mindshare to 0.00040214 USD. Śledź aktualizacje cen MINDSHARE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MINDSHARE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena mindshare to 0.00040214 USD. Śledź aktualizacje cen MINDSHARE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MINDSHARE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MINDSHARE

Informacje o cenie MINDSHARE

Czym jest MINDSHARE

Biała księga MINDSHARE

Oficjalna strona internetowa MINDSHARE

Tokenomika MINDSHARE

Prognoza cen MINDSHARE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo mindshare

Cena mindshare (MINDSHARE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MINDSHARE do USD:

$0.00040214
$0.00040214$0.00040214
-8.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
mindshare (MINDSHARE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:53:22 (UTC+8)

Informacje o cenie mindshare (MINDSHARE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00039598
$ 0.00039598$ 0.00039598
Minimum 24h
$ 0.00044661
$ 0.00044661$ 0.00044661
Maksimum 24h

$ 0.00039598
$ 0.00039598$ 0.00039598

$ 0.00044661
$ 0.00044661$ 0.00044661

$ 0.00243364
$ 0.00243364$ 0.00243364

$ 0.00035709
$ 0.00035709$ 0.00035709

+1.16%

-8.96%

-21.41%

-21.41%

Aktualna cena mindshare (MINDSHARE) wynosi $0.00040214. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MINDSHARE wahał się między $ 0.00039598 a $ 0.00044661, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MINDSHARE w historii to $ 0.00243364, a najniższy to $ 0.00035709.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MINDSHARE zmieniły się o +1.16% w ciągu ostatniej godziny, o -8.96% w ciągu 24 godzin i o -21.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o mindshare (MINDSHARE)

$ 402.07K
$ 402.07K$ 402.07K

--
----

$ 402.07K
$ 402.07K$ 402.07K

999.95M
999.95M 999.95M

999,949,315.206204
999,949,315.206204 999,949,315.206204

Obecna kapitalizacja rynkowa mindshare wynosi $ 402.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MINDSHARE w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999949315.206204. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 402.07K.

Historia ceny mindshare (MINDSHARE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny mindshare do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny mindshare do USD wyniosła $ -0.0002230481.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny mindshare do USD wyniosła $ -0.0002497781.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny mindshare do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-8.96%
30 Dni$ -0.0002230481-55.46%
60 dni$ -0.0002497781-62.11%
90 dni$ 0--

Co to jest mindshare (MINDSHARE)

Sure people will call me crazy till I make it happen. Then they might call me genius! It’s really simple though if you think about it. Create a community, create AI tools to sell for profit, utilize a world wide community to sell, use profits to buy back coins/ burn, to purchase RWA to generate profit, build homeless complex’s, set up staking contracts/ dexs and create NFT’s. Sure it’s gonna take a village but it’s better than just a hype coin. What if a memecoin turned into a business. This is a community take over

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla mindshare (MINDSHARE)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny mindshare (w USD)

Jaka będzie wartość mindshare (MINDSHARE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w mindshare (MINDSHARE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla mindshare.

Sprawdź teraz prognozę ceny mindshare!

MINDSHARE na lokalne waluty

Tokenomika mindshare (MINDSHARE)

Zrozumienie tokenomiki mindshare (MINDSHARE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MINDSHAREjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące mindshare (MINDSHARE)

Jaka jest dziś wartość mindshare (MINDSHARE)?
Aktualna cena MINDSHARE w USD wynosi 0.00040214USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MINDSHARE do USD?
Aktualna cena MINDSHARE w USD wynosi $ 0.00040214. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa mindshare?
Kapitalizacja rynkowa dla MINDSHARE wynosi $ 402.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MINDSHARE w obiegu?
W obiegu MINDSHARE znajduje się 999.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MINDSHARE?
MINDSHARE osiąga ATH w wysokości 0.00243364 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MINDSHARE?
MINDSHARE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00035709 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MINDSHARE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MINDSHARE wynosi -- USD.
Czy w tym roku MINDSHARE pójdzie wyżej?
MINDSHARE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MINDSHARE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:53:22 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe mindshare (MINDSHARE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,658.55
$103,658.55$103,658.55

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.79
$3,434.79$3,434.79

+1.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.40
$162.40$162.40

+1.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,658.55
$103,658.55$103,658.55

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.79
$3,434.79$3,434.79

+1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3602
$2.3602$2.3602

+3.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.40
$162.40$162.40

+1.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1483
$1.1483$1.1483

+5.81%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03553
$0.03553$0.03553

+42.12%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00387
$0.00387$0.00387

-48.40%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010451
$0.000010451$0.000010451

+453.54%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2253
$0.2253$0.2253

+350.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5200
$1.5200$1.5200

+87.37%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01886
$0.01886$0.01886

+50.88%